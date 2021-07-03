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Мишустин освободил Кузьминова от должности ректора ВШЭ
Мишустин освободил Кузьминова от должности ректора ВШЭ - РИА Новости, 03.07.2021
Мишустин освободил Кузьминова от должности ректора ВШЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ярослава Кузьминова от должности ректора Высшей школы экономики, соответствующий... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:43
2021-07-03T21:43
2021-07-03T21:43
россия
михаил мишустин
дальневосточный федеральный университет
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
евгений ясин
москва
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ярослава Кузьминова от должности ректора Высшей школы экономики, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В четверг стало известно, что Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ и стал новым научным руководителем вуза. В пятницу глава Минобрануки РФ Валерий Фальков объявил, что и.о. ректора Вышки назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов."Освободить Кузьминова Ярослава Ивановича от должности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" по его просьбе", - говорится в документе.Кузьминов родился в 1957 году в Москве, в 1979 году окончил экономический факультет МГУ. Был ректором Высшей школы экономики с момента ее основания в 1992 году, после того, как вместе с научным руководителем ВШЭ Евгением Ясиным предложил кабмину концепцию создания экономического вуза нового образца. Под его руководством ГУ ВШЭ, организованный с нуля, за 10 лет стал одним из ведущих университетов России.
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россия, михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет, ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), евгений ясин, москва, общество
Мишустин освободил Кузьминова от должности ректора ВШЭ
Мишустин подписал документ об освобождении Кузьминова от должности ректора ВШЭ