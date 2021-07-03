https://ria.ru/20210703/putin-1739735264.html

Путин утвердил стратегию национальной безопасности

Путин утвердил стратегию национальной безопасности - РИА Новости, 03.07.2021

Путин утвердил стратегию национальной безопасности

Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России, президентский указ опубликовали на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T13:28

2021-07-03T13:28

2021-07-03T15:04

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России, президентский указ опубликовали на официальном портале правовой информации.Документ вступает в силу со дня подписания.Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущую редакцию президент утвердил 31 декабря 2015 года.Обновленную версию Стратегии в конце мая одобрил Совет безопасности. Как сообщил тогда его секретарь Николай Патрушев, она призвана способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности страны, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа страны.Высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.С учетом использования рядом зарубежных стран IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России, значительного роста числа хакерских атак на российские информационные ресурсы, кибербезопасность обозначена новым стратегическим национальным приоритетом.В интересах обеспечения экономической безопасности в Стратегии определены задачи, направленные на повышение конкурентоспособности России и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых.Одним из способов достижения экономической безопасности России названо "создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний".Для этой же цели предполагается сократить использование американского доллара во внешнеэкономической деятельности.Для нейтрализации угроз, связанных с искажением истории, с разрушением базовых морально-этических норм, с попытками внедрения чуждых идеалов и ценностей в области образования, культуры, религии, в Стратегии сформулирован еще один новый национальный приоритет, заключающийся в защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.Авторы документа также указывают на рост общественного запроса на эффективное госуправление, социальную справедливость, усиление борьбы с коррупцией и нецелевым использованием денег из бюджета.

https://ria.ru/20210702/kontseptsiya-1739570343.html

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https://ria.ru/20210623/putin-1738181900.html

https://ria.ru/20210703/razvedka-1739616966.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность