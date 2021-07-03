Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/putin-1739735264.html
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Путин утвердил стратегию национальной безопасности - РИА Новости, 03.07.2021
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России, президентский указ опубликовали на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:28
2021-07-03T15:04
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738631822_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_caffac1ac74b6d071346bea93fda537c.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России, президентский указ опубликовали на официальном портале правовой информации.Документ вступает в силу со дня подписания.Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущую редакцию президент утвердил 31 декабря 2015 года.Обновленную версию Стратегии в конце мая одобрил Совет безопасности. Как сообщил тогда его секретарь Николай Патрушев, она призвана способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности страны, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа страны.Высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.С учетом использования рядом зарубежных стран IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России, значительного роста числа хакерских атак на российские информационные ресурсы, кибербезопасность обозначена новым стратегическим национальным приоритетом.В интересах обеспечения экономической безопасности в Стратегии определены задачи, направленные на повышение конкурентоспособности России и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых.Одним из способов достижения экономической безопасности России названо "создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний".Для этой же цели предполагается сократить использование американского доллара во внешнеэкономической деятельности.Для нейтрализации угроз, связанных с искажением истории, с разрушением базовых морально-этических норм, с попытками внедрения чуждых идеалов и ценностей в области образования, культуры, религии, в Стратегии сформулирован еще один новый национальный приоритет, заключающийся в защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.Авторы документа также указывают на рост общественного запроса на эффективное госуправление, социальную справедливость, усиление борьбы с коррупцией и нецелевым использованием денег из бюджета.
https://ria.ru/20210702/kontseptsiya-1739570343.html
https://ria.ru/20210622/bezopasnost-1738032540.html
https://ria.ru/20210623/putin-1738181900.html
https://ria.ru/20210703/razvedka-1739616966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738631822_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_24d37c3f8ebaca00456f21a664b42059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, безопасность
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
13:28 03.07.2021 (обновлено: 15:04 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Президент Путин утвердил стратегию национальной безопасности России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России, президентский указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Вчера, 12:44
Россия подготовит новую концепцию безопасности в Персидском заливе
Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущую редакцию президент утвердил 31 декабря 2015 года.
Обновленную версию Стратегии в конце мая одобрил Совет безопасности. Как сообщил тогда его секретарь Николай Патрушев, она призвана способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности страны, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 10:37
Путин заявил о деградации системы европейской безопасности
Высшим приоритетом определено сбережение народа России. Кроме того, подчеркивается стремление к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности государства.
С учетом использования рядом зарубежных стран IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России, значительного роста числа хакерских атак на российские информационные ресурсы, кибербезопасность обозначена новым стратегическим национальным приоритетом.
В интересах обеспечения экономической безопасности в Стратегии определены задачи, направленные на повышение конкурентоспособности России и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых.
Одним из способов достижения экономической безопасности России названо "создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний".
Для этой же цели предполагается сократить использование американского доллара во внешнеэкономической деятельности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 09:17
Путин пообещал делать все для мира и безопасности России
Для нейтрализации угроз, связанных с искажением истории, с разрушением базовых морально-этических норм, с попытками внедрения чуждых идеалов и ценностей в области образования, культуры, религии, в Стратегии сформулирован еще один новый национальный приоритет, заключающийся в защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.
Авторы документа также указывают на рост общественного запроса на эффективное госуправление, социальную справедливость, усиление борьбы с коррупцией и нецелевым использованием денег из бюджета.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
08:00
"Стягивают корабли и самолеты": что происходит у западных границ России
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
16:11Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
16:10Мясников предупредил о неожиданных последствиях укуса клеща
16:05Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
15:52Додон обвинил Санду в антироссийской политике
15:38В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
15:38Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту
15:36В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
15:32Компания из Москвы участвует в конкурсе на строительство метро в Израиле
15:28"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
15:12Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать
15:10Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
15:03Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
15:01Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
14:51Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
14:38Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
14:36Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
14:33Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
14:16РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
14:14Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Лента новостейМолния