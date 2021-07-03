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Культура
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Прощание с Николаем Сличенко пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с Николаем Сличенко пройдет на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 03.07.2021
Прощание с Николаем Сличенко пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с Николаем Сличенко пройдёт 4 июля, похоронят народного артиста СССР, режиссёра и художественного руководителя Московского цыганского театра "Ромен" на РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:01
2021-07-03T14:01
культура
ромэн
николай сличенко
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прощание с Николаем Сличенко пройдёт 4 июля, похоронят народного артиста СССР, режиссёра и художественного руководителя Московского цыганского театра "Ромен" на Троекуровском кладбище, сообщили в театре.Ранее сообщалось, что народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни."Церемония прощания начнётся в 10.00 в театре "Ромэн" по адресу: (г. Москва - ред.) Ленинградский проспект, дом 32/2. Гражданская панихида в 12.00 в театре "Ромэн". Отпевание состоится в 13.30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне по адресу: Малый Предтеченский переулок, дом 2. Похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
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ромэн , николай сличенко, москва, ссср
Прощание с Николаем Сличенко пройдет на Троекуровском кладбище
14:01 03.07.2021
 
© РИА Новости / Рыбаков / Перейти в фотобанкГлавный режиссер театра "Ромэн", народный артист РСФСР Николай Сличенко.
Главный режиссер театра Ромэн, народный артист РСФСР Николай Сличенко. - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Рыбаков
Перейти в фотобанк

Прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко пройдет на Троекуровском кладбище 4 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прощание с Николаем Сличенко пройдёт 4 июля, похоронят народного артиста СССР, режиссёра и художественного руководителя Московского цыганского театра "Ромен" на Троекуровском кладбище, сообщили в театре.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни.
"Церемония прощания начнётся в 10.00 в театре "Ромэн" по адресу: (г. Москва - ред.) Ленинградский проспект, дом 32/2. Гражданская панихида в 12.00 в театре "Ромэн". Отпевание состоится в 13.30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне по адресу: Малый Предтеченский переулок, дом 2. Похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
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