"Это вы должны России". Кто из соседей постоянно хочет денег от Москвы
08:00 03.07.2021 (обновлено: 08:04 03.07.2021)
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкМитинг, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе 13 января 1991 года
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Литвы Гитанас Науседа эмоционально отреагировал на статью Владимира Путина о Второй мировой войне: вновь назвал СССР "агрессором" и заявил, что не позволит забыть прошлое. Ранее парламент республики принял очередную резолюцию, требующую от Москвы компенсаций за советскую "оккупацию". РИА Новости разбиралось, почему политики Прибалтики выдвигают такие претензии к России, хотя многие делали карьеру в КПСС.
Признание добровольного присоединения к СССР
Вильнюс сводит счеты с прошлым — второй год подряд литовский парламент принимает резолюцию о компенсациях за советский период истории. Глава комитета по безопасности и министр обороны республики Арвидас Анушаускас объяснил активность депутатов так: литовская сторона должна демонстрировать непримиримую позицию в вопросе "ущерба от советской оккупации". Вот если Москва откажется от агрессивной внешней политики (это расхожее обвинение прибалтийских функционеров), то Вильнюс может посмотреть на проблему "совершенно по-другому".
Идея "деньги за оккупацию" не нова. Еще в январе 2010-го литовский сейм обратился к правительству с рекомендацией потребовать от России компенсацию за январские события 1991-го, когда в город вошли подразделения Советской армии и КГБ. Погибли пятнадцать человек, сотни пострадали.
Сейм Литовской Республики
Но первыми прием освоили латвийские политики. В 1990-м комиссия по экономической реформе опубликовала выводы Модриса Шмулдерса, который вычислил, что Москва должна республике 63 миллиарда рублей.
Оценивать "ущерб" Риге понравилось. В 2005-м латвийский сейм создал специальную комиссию по подсчету потерь от действий советской власти, однако через несколько лет организация прекратила деятельность. В 2013-м ее реанимировали, вред оценили в 300 миллиардов евро.
23 февраля, 08:00"Планируют подарок России". Как в Таллине спорят о Москве
Аппетиты разыгрались и в Таллине. В 2018-м эстонский Минюст насчитал 1,2 миллиарда евро ущерба от "оккупации". Глава комиссии Тоомас Хийо объяснял, что на кону "правильная" трактовка истории: "Отказ от возмещения — все равно что признание добровольного присоединения к Советскому Союзу".
В Москве такая позиция понимания не встречает. Российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов указал, что Россия могла бы попросить у Литвы 72 миллиарда долларов — столько СССР инвестировал в прибалтийскую республику. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что постсоветские и постсоциалистические страны "до скучного предсказуемы": "Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают: "дайте денег".
По его словам, Прибалтика, не сумев решить экономические проблемы, просит "компенсации" за советский период. "Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает, — подчеркнул Володин. — Не Россия вам должна, а вы — России". И посоветовал соседям самим принести извинения.
КГБ и КПСС
С исторической памятью у прибалтийских элит все очень причудливо: современные политики так или иначе связаны с предшественниками, которые были либо нацистскими коллаборантами, либо честно служили советской власти.
Часть литовской элиты, если и боролась с "советской оккупацией", то на руководящих постах в партийной и государственной иерархии. Первый президент Литвы Альгирдас Бразаускас когда-то был первым секретарем литовской компартии.
Другая бывшая президент республики Даля Грибаускайте готовила кадры для КПСС — преподавала в Высшей партшколе политическую экономику. Сама вступила в компартию сразу после Ленинградского университета. Ее отец Поликарпас Грибаускас был советским партизаном, служил в военизированной пожарной охране НКВД, в 1985-м его наградили орденом Отечественной войны.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Президент Литвы Даля Грибаускайте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
У "основоположника литовской независимости" Витаутаса Ландсбергиса, первого председателя сейма после 1991-го, формально биография творческого интеллигента — музыковеда. Но, по сведениям СМИ, в советское время будущий трибун перестройки был осведомителем КГБ под псевдонимом Дедуля. Его отец тоже работал на НКВД, если верить публикациям в прессе.
© РИА Новости / Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкВитаутас Ландсбергис, Председатель Верховного Совета Латвии, выступает перед участниками Чрезвычайного заседания Верховного Совета республик Прибалтики
Витаутас Ландсбергис, Председатель Верховного Совета Латвии, выступает перед участниками Чрезвычайного заседания Верховного Совета республик Прибалтики
Внук Ландсбергиса Габриэлюс в декабре 2020-го стал министром иностранных дел. До него этот пост занимал бывший секретарь райкома комсомола в Каунасе Линас Линкявичюс.
В нынешнем поколении политиков уже меньше людей, начинавших карьеру в СССР. Но некоторые приняли своеобразную эстафету у противников советской власти. Сегодняшний президент Литвы Гитанас Науседа был советником главы государства Валдаса Адамкуса, который в годы Второй мировой, по некоторым сведениям, успел послужить в части литовских коллаборационистов, воевавших на стороне вермахта. Еще Адамкус поработал в Центре армейской разведки Соединенных Штатов.
Коммунистические корни — у нынешнего президента Латвии Эгилса Левитса. Его отец активно содействовал установлению советской власти в 1940-м. Прадед участвовал в революции 1905 года, в его квартире была типография большевистской газеты, если верить открытым источникам. Один из предшественников Левитса, Андрис Берзиньш, состоял в КПСС и при советской власти дослужился до замминистра.
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге в День восстановления независимости Латвии
© Sputnik
Президент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге в День восстановления независимости Латвии
Премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кая Каллас — дочь бывшего члена КПСС Сийма Калласа, затем вице-президента Европейской комиссии. Еще один реформист — Андрус Ансип, бывший премьер-министр Эстонии, ныне представляющий республику в Европейском парламенте, — председательствовал в оргкомитете Тартуского райкома компартии Эстонии. Но сделал карьеру и в евроструктурах.
У истоков оппозиционной реформистам EKRE (Консервативной народной партии Эстонии) также стояли функционеры КПСС. Ее основа — "Народный союз Эстонии", чьим лидером был бывший Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, член Центральной ревизионной комиссии КПСС Арнольд Рюйтель. Он в нулевые побывал еще и президентом независимой республики.
Нынешний лидер "националистов" Мартин Хельме карьеры в компартии не сделал — когда СССР распадался, только оканчивал школу. А вот его отец, основатель и председатель EKRE Март Хельме трудился в отделе марксизма-ленинизма Эстонского книжного издательства. Уже при независимости был послом в России, министром внутренних дел и советником депутата Европарламента Тунне Келама.
Келама заседал в Страсбурге от "Союза отечества и Res Publica" — части правоцентристской Европейской народной партии. А в советское время безуспешно пытался вступить в компартию, чтобы, как объяснял сам, "внести посильный вклад в великое дело строительства коммунизма".
Как Прибалтика получила независимость
Компенсации за "оккупацию" — все более токсичная тема для правительств Прибалтийских стран, отмечает специалист по региону Александр Носович. Чем настойчивее звучат просьбы дать денег, тем меньше Москва настроена вести диалог с политиками из Вильнюса, Риги и Таллина.
© РИА Новости / Улозявичюс Аудрюс / Перейти в фотобанкНародные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991
Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991
"Оккупация — юридический термин. Оккупационными в полном смысле были германские войска, установившие на захваченных территориях военную администрацию. Литовские, эстонские и латвийские политики делают вид, что этого не понимают. Как ни относись к советскому периоду, но формально он — не оккупация, местные компартии были укомплектованы национальными кадрами. Некоторые из этих кадров и начали требовать компенсации", — обращает внимание Носович.
В Прибалтике предпочитают не замечать, что обличители часто сами верно служили "оккупационному режиму". "Это как у Пелевина о фантастической Германии 1946 года, где доктор Геббельс рассказывает о преступлениях фашизма, а эсэсовцы стали либералами", — приводит пример эксперт.
Носович видит в настойчивом обращении к теме "советской оккупации" свидетельство коллективной травмы прибалтийских элит. Им надо как-то оправдать перед гражданами то, что они сами или их предшественники служили "режиму" или сотрудничали с КГБ.
Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов согласен с таким мнением. "Страны-лимитрофы (образовывавшиеся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи, а затем, в начале 1990-х годов, в состав СССР. — Прим. ред.) свободу получили не в борьбе, а после крушения империй — Германской, Австро-Венгерской и Российской. Так, в Польше легионы Пилсудского просто вошли в оставленные немцами казармы, а в Прибалтике независимость началась с уходом немецкой оккупации. Да и сама история тех лет противоречива: красные латышские стрелки охраняли Троцкого и давили Тамбовское восстание. А в 1920-е компактные буржуазные республики с диктатурами без лишней огласки сотрудничали к собственной выгоде с диктатурой пролетариата — Прибалтика была воротами Страны Советов в Европу", — напоминает политолог.
Но для создания национальной мифологии нужны подвиги, поэтому в историю решили вписать борьбу с "советским режимом" — тем более это безопасно. С Германии требовать компенсации рискованно. Во-первых, ярые приверженцы независимости нередко оказываются нацистскими коллаборантами, которые сами совершали преступления вместе с оккупационными войсками, отмечает Солозобов. Во-вторых, Берлин — один из лидеров Евросоюза, и ссориться с ним недавно вступившие в ЕС республики не хотят.
Если бы сотрудничество в Европе действительно наладилось, то и претензии Прибалтийских стран растворились. "Это то, что не раз предлагала Москва, — сопряжение ЕС и ЕАЭС, создание единой евроазиатской системы безопасности и экономики. Энергетической, логистической структуры, общего торгового пространства. Это сделает Европу стабильнее и навсегда закроет проблему народов, разделенных границами", — подчеркивает политолог.
В противном случае на отношения государств и наций в Европе будут влиять обиды и психологические комплексы элит, которые никак не изживут травмы прошлого.