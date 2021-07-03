Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/pribaltika-1739593818.html
"Это вы должны России". Кто из соседей постоянно хочет денег от Москвы
"Это вы должны России". Кто из соседей постоянно хочет денег от Москвы - РИА Новости, 03.07.2021
"Это вы должны России". Кто из соседей постоянно хочет денег от Москвы
Президент Литвы Гитанас Науседа эмоционально отреагировал на статью Владимира Путина о Второй мировой войне: вновь назвал СССР "агрессором" и заявил, что не... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T08:00
2021-07-03T08:04
россия
эгилс левитс
линас линкявичюс
прибалтика
институт национальной стратегии
великая отечественная война (1941-1945)
кпсс
вячеслав володин
рига
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739610318_56:356:3063:2048_1920x0_80_0_0_63e9ad139cf244ac97fa2ba7e5330288.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Литвы Гитанас Науседа эмоционально отреагировал на статью Владимира Путина о Второй мировой войне: вновь назвал СССР "агрессором" и заявил, что не позволит забыть прошлое. Ранее парламент республики принял очередную резолюцию, требующую от Москвы компенсаций за советскую "оккупацию". РИА Новости разбиралось, почему политики Прибалтики выдвигают такие претензии к России, хотя многие делали карьеру в КПСС. Признание добровольного присоединения к СССР Вильнюс сводит счеты с прошлым — второй год подряд литовский парламент принимает резолюцию о компенсациях за советский период истории. Глава комитета по безопасности и министр обороны республики Арвидас Анушаускас объяснил активность депутатов так: литовская сторона должна демонстрировать непримиримую позицию в вопросе "ущерба от советской оккупации". Вот если Москва откажется от агрессивной внешней политики (это расхожее обвинение прибалтийских функционеров), то Вильнюс может посмотреть на проблему "совершенно по-другому". Идея "деньги за оккупацию" не нова. Еще в январе 2010-го литовский сейм обратился к правительству с рекомендацией потребовать от России компенсацию за январские события 1991-го, когда в город вошли подразделения Советской армии и КГБ. Погибли пятнадцать человек, сотни пострадали. Но первыми прием освоили латвийские политики. В 1990-м комиссия по экономической реформе опубликовала выводы Модриса Шмулдерса, который вычислил, что Москва должна республике 63 миллиарда рублей.Оценивать "ущерб" Риге понравилось. В 2005-м латвийский сейм создал специальную комиссию по подсчету потерь от действий советской власти, однако через несколько лет организация прекратила деятельность. В 2013-м ее реанимировали, вред оценили в 300 миллиардов евро. Аппетиты разыгрались и в Таллине. В 2018-м эстонский Минюст насчитал 1,2 миллиарда евро ущерба от "оккупации". Глава комиссии Тоомас Хийо объяснял, что на кону "правильная" трактовка истории: "Отказ от возмещения — все равно что признание добровольного присоединения к Советскому Союзу". В Москве такая позиция понимания не встречает. Российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов указал, что Россия могла бы попросить у Литвы 72 миллиарда долларов — столько СССР инвестировал в прибалтийскую республику. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что постсоветские и постсоциалистические страны "до скучного предсказуемы": "Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают: "дайте денег". По его словам, Прибалтика, не сумев решить экономические проблемы, просит "компенсации" за советский период. "Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает, — подчеркнул Володин. — Не Россия вам должна, а вы — России". И посоветовал соседям самим принести извинения. КГБ и КПССС исторической памятью у прибалтийских элит все очень причудливо: современные политики так или иначе связаны с предшественниками, которые были либо нацистскими коллаборантами, либо честно служили советской власти. Часть литовской элиты, если и боролась с "советской оккупацией", то на руководящих постах в партийной и государственной иерархии. Первый президент Литвы Альгирдас Бразаускас когда-то был первым секретарем литовской компартии. Другая бывшая президент республики Даля Грибаускайте готовила кадры для КПСС — преподавала в Высшей партшколе политическую экономику. Сама вступила в компартию сразу после Ленинградского университета. Ее отец Поликарпас Грибаускас был советским партизаном, служил в военизированной пожарной охране НКВД, в 1985-м его наградили орденом Отечественной войны. У "основоположника литовской независимости" Витаутаса Ландсбергиса, первого председателя сейма после 1991-го, формально биография творческого интеллигента — музыковеда. Но, по сведениям СМИ, в советское время будущий трибун перестройки был осведомителем КГБ под псевдонимом Дедуля. Его отец тоже работал на НКВД, если верить публикациям в прессе. Внук Ландсбергиса Габриэлюс в декабре 2020-го стал министром иностранных дел. До него этот пост занимал бывший секретарь райкома комсомола в Каунасе Линас Линкявичюс. В нынешнем поколении политиков уже меньше людей, начинавших карьеру в СССР. Но некоторые приняли своеобразную эстафету у противников советской власти. Сегодняшний президент Литвы Гитанас Науседа был советником главы государства Валдаса Адамкуса, который в годы Второй мировой, по некоторым сведениям, успел послужить в части литовских коллаборационистов, воевавших на стороне вермахта. Еще Адамкус поработал в Центре армейской разведки Соединенных Штатов.Коммунистические корни — у нынешнего президента Латвии Эгилса Левитса. Его отец активно содействовал установлению советской власти в 1940-м. Прадед участвовал в революции 1905 года, в его квартире была типография большевистской газеты, если верить открытым источникам. Один из предшественников Левитса, Андрис Берзиньш, состоял в КПСС и при советской власти дослужился до замминистра. Премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кая Каллас — дочь бывшего члена КПСС Сийма Калласа, затем вице-президента Европейской комиссии. Еще один реформист — Андрус Ансип, бывший премьер-министр Эстонии, ныне представляющий республику в Европейском парламенте, — председательствовал в оргкомитете Тартуского райкома компартии Эстонии. Но сделал карьеру и в евроструктурах. У истоков оппозиционной реформистам EKRE (Консервативной народной партии Эстонии) также стояли функционеры КПСС. Ее основа — "Народный союз Эстонии", чьим лидером был бывший Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, член Центральной ревизионной комиссии КПСС Арнольд Рюйтель. Он в нулевые побывал еще и президентом независимой республики. Нынешний лидер "националистов" Мартин Хельме карьеры в компартии не сделал — когда СССР распадался, только оканчивал школу. А вот его отец, основатель и председатель EKRE Март Хельме трудился в отделе марксизма-ленинизма Эстонского книжного издательства. Уже при независимости был послом в России, министром внутренних дел и советником депутата Европарламента Тунне Келама. Келама заседал в Страсбурге от "Союза отечества и Res Publica" — части правоцентристской Европейской народной партии. А в советское время безуспешно пытался вступить в компартию, чтобы, как объяснял сам, "внести посильный вклад в великое дело строительства коммунизма". Как Прибалтика получила независимость Компенсации за "оккупацию" — все более токсичная тема для правительств Прибалтийских стран, отмечает специалист по региону Александр Носович. Чем настойчивее звучат просьбы дать денег, тем меньше Москва настроена вести диалог с политиками из Вильнюса, Риги и Таллина. "Оккупация — юридический термин. Оккупационными в полном смысле были германские войска, установившие на захваченных территориях военную администрацию. Литовские, эстонские и латвийские политики делают вид, что этого не понимают. Как ни относись к советскому периоду, но формально он — не оккупация, местные компартии были укомплектованы национальными кадрами. Некоторые из этих кадров и начали требовать компенсации", — обращает внимание Носович. В Прибалтике предпочитают не замечать, что обличители часто сами верно служили "оккупационному режиму". "Это как у Пелевина о фантастической Германии 1946 года, где доктор Геббельс рассказывает о преступлениях фашизма, а эсэсовцы стали либералами", — приводит пример эксперт. Носович видит в настойчивом обращении к теме "советской оккупации" свидетельство коллективной травмы прибалтийских элит. Им надо как-то оправдать перед гражданами то, что они сами или их предшественники служили "режиму" или сотрудничали с КГБ. Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов согласен с таким мнением. "Страны-лимитрофы (образовывавшиеся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи, а затем, в начале 1990-х годов, в состав СССР. — Прим. ред.) свободу получили не в борьбе, а после крушения империй — Германской, Австро-Венгерской и Российской. Так, в Польше легионы Пилсудского просто вошли в оставленные немцами казармы, а в Прибалтике независимость началась с уходом немецкой оккупации. Да и сама история тех лет противоречива: красные латышские стрелки охраняли Троцкого и давили Тамбовское восстание. А в 1920-е компактные буржуазные республики с диктатурами без лишней огласки сотрудничали к собственной выгоде с диктатурой пролетариата — Прибалтика была воротами Страны Советов в Европу", — напоминает политолог. Но для создания национальной мифологии нужны подвиги, поэтому в историю решили вписать борьбу с "советским режимом" — тем более это безопасно. С Германии требовать компенсации рискованно. Во-первых, ярые приверженцы независимости нередко оказываются нацистскими коллаборантами, которые сами совершали преступления вместе с оккупационными войсками, отмечает Солозобов. Во-вторых, Берлин — один из лидеров Евросоюза, и ссориться с ним недавно вступившие в ЕС республики не хотят.Если бы сотрудничество в Европе действительно наладилось, то и претензии Прибалтийских стран растворились. "Это то, что не раз предлагала Москва, — сопряжение ЕС и ЕАЭС, создание единой евроазиатской системы безопасности и экономики. Энергетической, логистической структуры, общего торгового пространства. Это сделает Европу стабильнее и навсегда закроет проблему народов, разделенных границами", — подчеркивает политолог. В противном случае на отношения государств и наций в Европе будут влиять обиды и психологические комплексы элит, которые никак не изживут травмы прошлого.
https://ria.ru/20210223/estoniya-1598363182.html
россия
прибалтика
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Эстонские националисты отметили День независимости страны факельным маршем
Сторонники консервативного народной партии Эстонии прошли с факелами по улицам столицы Эстонии во вторник по случаю Дня независимости страны.
2021-07-03T08:00
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739610318_604:338:2884:2048_1920x0_80_0_0_458a3ece0261d72e8c8df139bdbccf67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эгилс левитс, линас линкявичюс, прибалтика, институт национальной стратегии, великая отечественная война (1941-1945), кпсс, вячеслав володин, рига, европейская народная партия, справки, в мире

"Это вы должны России". Кто из соседей постоянно хочет денег от Москвы

08:00 03.07.2021 (обновлено: 08:04 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкМитинг, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе 13 января 1991 года
Митинг, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе 13 января 1991 года - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Литвы Гитанас Науседа эмоционально отреагировал на статью Владимира Путина о Второй мировой войне: вновь назвал СССР "агрессором" и заявил, что не позволит забыть прошлое. Ранее парламент республики принял очередную резолюцию, требующую от Москвы компенсаций за советскую "оккупацию". РИА Новости разбиралось, почему политики Прибалтики выдвигают такие претензии к России, хотя многие делали карьеру в КПСС.

Признание добровольного присоединения к СССР

Вильнюс сводит счеты с прошлым — второй год подряд литовский парламент принимает резолюцию о компенсациях за советский период истории. Глава комитета по безопасности и министр обороны республики Арвидас Анушаускас объяснил активность депутатов так: литовская сторона должна демонстрировать непримиримую позицию в вопросе "ущерба от советской оккупации". Вот если Москва откажется от агрессивной внешней политики (это расхожее обвинение прибалтийских функционеров), то Вильнюс может посмотреть на проблему "совершенно по-другому".
Идея "деньги за оккупацию" не нова. Еще в январе 2010-го литовский сейм обратился к правительству с рекомендацией потребовать от России компенсацию за январские события 1991-го, когда в город вошли подразделения Советской армии и КГБ. Погибли пятнадцать человек, сотни пострадали.
© AFP 2021 / Petras Malukas Сейм Литовской Республики
Сейм Литовской Республики - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AFP 2021 / Petras Malukas
Сейм Литовской Республики
Но первыми прием освоили латвийские политики. В 1990-м комиссия по экономической реформе опубликовала выводы Модриса Шмулдерса, который вычислил, что Москва должна республике 63 миллиарда рублей.
Оценивать "ущерб" Риге понравилось. В 2005-м латвийский сейм создал специальную комиссию по подсчету потерь от действий советской власти, однако через несколько лет организация прекратила деятельность. В 2013-м ее реанимировали, вред оценили в 300 миллиардов евро.
Люди на площади Свободы во время факельного шествия, организованного Консервативной народной партией (EKRE) в Таллине - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 08:00
"Планируют подарок России". Как в Таллине спорят о Москве
Аппетиты разыгрались и в Таллине. В 2018-м эстонский Минюст насчитал 1,2 миллиарда евро ущерба от "оккупации". Глава комиссии Тоомас Хийо объяснял, что на кону "правильная" трактовка истории: "Отказ от возмещения — все равно что признание добровольного присоединения к Советскому Союзу".
В Москве такая позиция понимания не встречает. Российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов указал, что Россия могла бы попросить у Литвы 72 миллиарда долларов — столько СССР инвестировал в прибалтийскую республику. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что постсоветские и постсоциалистические страны "до скучного предсказуемы": "Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают: "дайте денег".
По его словам, Прибалтика, не сумев решить экономические проблемы, просит "компенсации" за советский период. "Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает, — подчеркнул Володин. — Не Россия вам должна, а вы — России". И посоветовал соседям самим принести извинения.

КГБ и КПСС

С исторической памятью у прибалтийских элит все очень причудливо: современные политики так или иначе связаны с предшественниками, которые были либо нацистскими коллаборантами, либо честно служили советской власти.
Часть литовской элиты, если и боролась с "советской оккупацией", то на руководящих постах в партийной и государственной иерархии. Первый президент Литвы Альгирдас Бразаускас когда-то был первым секретарем литовской компартии.
Другая бывшая президент республики Даля Грибаускайте готовила кадры для КПСС — преподавала в Высшей партшколе политическую экономику. Сама вступила в компартию сразу после Ленинградского университета. Ее отец Поликарпас Грибаускас был советским партизаном, служил в военизированной пожарной охране НКВД, в 1985-м его наградили орденом Отечественной войны.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Президент Литвы Даля Грибаускайте перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Литвы Даля Грибаускайте перед началом саммита ЕС в Брюсселе
У "основоположника литовской независимости" Витаутаса Ландсбергиса, первого председателя сейма после 1991-го, формально биография творческого интеллигента — музыковеда. Но, по сведениям СМИ, в советское время будущий трибун перестройки был осведомителем КГБ под псевдонимом Дедуля. Его отец тоже работал на НКВД, если верить публикациям в прессе.
© РИА Новости / Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкВитаутас Ландсбергис, Председатель Верховного Совета Латвии, выступает перед участниками Чрезвычайного заседания Верховного Совета республик Прибалтики
Витаутас Ландсбергис, Председатель Верховного Совета Латвии, выступает перед участниками Чрезвычайного заседания Верховного Совета республик Прибалтики - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
Перейти в фотобанк
Витаутас Ландсбергис, Председатель Верховного Совета Латвии, выступает перед участниками Чрезвычайного заседания Верховного Совета республик Прибалтики
Внук Ландсбергиса Габриэлюс в декабре 2020-го стал министром иностранных дел. До него этот пост занимал бывший секретарь райкома комсомола в Каунасе Линас Линкявичюс.
В нынешнем поколении политиков уже меньше людей, начинавших карьеру в СССР. Но некоторые приняли своеобразную эстафету у противников советской власти. Сегодняшний президент Литвы Гитанас Науседа был советником главы государства Валдаса Адамкуса, который в годы Второй мировой, по некоторым сведениям, успел послужить в части литовских коллаборационистов, воевавших на стороне вермахта. Еще Адамкус поработал в Центре армейской разведки Соединенных Штатов.
Коммунистические корни — у нынешнего президента Латвии Эгилса Левитса. Его отец активно содействовал установлению советской власти в 1940-м. Прадед участвовал в революции 1905 года, в его квартире была типография большевистской газеты, если верить открытым источникам. Один из предшественников Левитса, Андрис Берзиньш, состоял в КПСС и при советской власти дослужился до замминистра.
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге в День восстановления независимости Латвии
Президент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге в день восстановления независимости Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Латвии Эгилс Левитс на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге в День восстановления независимости Латвии
Премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кая Каллас — дочь бывшего члена КПСС Сийма Калласа, затем вице-президента Европейской комиссии. Еще один реформист — Андрус Ансип, бывший премьер-министр Эстонии, ныне представляющий республику в Европейском парламенте, — председательствовал в оргкомитете Тартуского райкома компартии Эстонии. Но сделал карьеру и в евроструктурах.
У истоков оппозиционной реформистам EKRE (Консервативной народной партии Эстонии) также стояли функционеры КПСС. Ее основа — "Народный союз Эстонии", чьим лидером был бывший Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, член Центральной ревизионной комиссии КПСС Арнольд Рюйтель. Он в нулевые побывал еще и президентом независимой республики.
Нынешний лидер "националистов" Мартин Хельме карьеры в компартии не сделал — когда СССР распадался, только оканчивал школу. А вот его отец, основатель и председатель EKRE Март Хельме трудился в отделе марксизма-ленинизма Эстонского книжного издательства. Уже при независимости был послом в России, министром внутренних дел и советником депутата Европарламента Тунне Келама.
Келама заседал в Страсбурге от "Союза отечества и Res Publica" — части правоцентристской Европейской народной партии. А в советское время безуспешно пытался вступить в компартию, чтобы, как объяснял сам, "внести посильный вклад в великое дело строительства коммунизма".

Как Прибалтика получила независимость

Компенсации за "оккупацию" — все более токсичная тема для правительств Прибалтийских стран, отмечает специалист по региону Александр Носович. Чем настойчивее звучат просьбы дать денег, тем меньше Москва настроена вести диалог с политиками из Вильнюса, Риги и Таллина.
© РИА Новости / Улозявичюс Аудрюс / Перейти в фотобанкНародные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991
Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе. 11 января 1991 год - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Улозявичюс Аудрюс
Перейти в фотобанк
Народные выступления за независимость Литвы и поддержку ее парламента в Вильнюсе, 11 января 1991
"Оккупация — юридический термин. Оккупационными в полном смысле были германские войска, установившие на захваченных территориях военную администрацию. Литовские, эстонские и латвийские политики делают вид, что этого не понимают. Как ни относись к советскому периоду, но формально он — не оккупация, местные компартии были укомплектованы национальными кадрами. Некоторые из этих кадров и начали требовать компенсации", — обращает внимание Носович.
В Прибалтике предпочитают не замечать, что обличители часто сами верно служили "оккупационному режиму". "Это как у Пелевина о фантастической Германии 1946 года, где доктор Геббельс рассказывает о преступлениях фашизма, а эсэсовцы стали либералами", — приводит пример эксперт.
Носович видит в настойчивом обращении к теме "советской оккупации" свидетельство коллективной травмы прибалтийских элит. Им надо как-то оправдать перед гражданами то, что они сами или их предшественники служили "режиму" или сотрудничали с КГБ.
Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов согласен с таким мнением. "Страны-лимитрофы (образовывавшиеся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи, а затем, в начале 1990-х годов, в состав СССР. — Прим. ред.) свободу получили не в борьбе, а после крушения империй — Германской, Австро-Венгерской и Российской. Так, в Польше легионы Пилсудского просто вошли в оставленные немцами казармы, а в Прибалтике независимость началась с уходом немецкой оккупации. Да и сама история тех лет противоречива: красные латышские стрелки охраняли Троцкого и давили Тамбовское восстание. А в 1920-е компактные буржуазные республики с диктатурами без лишней огласки сотрудничали к собственной выгоде с диктатурой пролетариата — Прибалтика была воротами Страны Советов в Европу", — напоминает политолог.
Но для создания национальной мифологии нужны подвиги, поэтому в историю решили вписать борьбу с "советским режимом" — тем более это безопасно. С Германии требовать компенсации рискованно. Во-первых, ярые приверженцы независимости нередко оказываются нацистскими коллаборантами, которые сами совершали преступления вместе с оккупационными войсками, отмечает Солозобов. Во-вторых, Берлин — один из лидеров Евросоюза, и ссориться с ним недавно вступившие в ЕС республики не хотят.
Если бы сотрудничество в Европе действительно наладилось, то и претензии Прибалтийских стран растворились. "Это то, что не раз предлагала Москва, — сопряжение ЕС и ЕАЭС, создание единой евроазиатской системы безопасности и экономики. Энергетической, логистической структуры, общего торгового пространства. Это сделает Европу стабильнее и навсегда закроет проблему народов, разделенных границами", — подчеркивает политолог.
В противном случае на отношения государств и наций в Европе будут влиять обиды и психологические комплексы элит, которые никак не изживут травмы прошлого.
 
РоссияЭгилс ЛевитсЛинас ЛинкявичюсПрибалтикаИнститут национальной стратегииВеликая Отечественная война (1941-1945)КПССВячеслав ВолодинРигаЕвропейская народная партияСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
16:11Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
16:10Мясников предупредил о неожиданных последствиях укуса клеща
16:05Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
15:52Додон обвинил Санду в антироссийской политике
15:38В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
15:38Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту
15:36В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
15:32Компания из Москвы участвует в конкурсе на строительство метро в Израиле
15:28"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
15:12Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать
15:10Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
15:03Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
15:01Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
14:51Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
14:38Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
14:36Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
14:33Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
14:16РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
14:14Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Лента новостейМолния