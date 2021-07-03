https://ria.ru/20210703/preduprezhdenie-1739742484.html

"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву

"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву - РИА Новости, 03.07.2021

"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обозначил темы диалога между Москвой и Киевом, говорится в материале "Страны.ua". РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T15:28

2021-07-03T15:28

2021-07-03T16:30

россия

ситуация на украине

прямая линия с владимиром путиным

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владимир путин

москва

республика крым

киев

украина

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время прямой линии обозначил темы диалога между Москвой и Киевом, говорится в материале "Страны.ua".Тем не менее, уточняет автор, отсутствие прогресса по некоторым направлениям может, напротив, привести к ухудшению двусторонних отношений."Компромиссы по Украине возможны, если стороны уйдут от наращивания военного присутствия у российских границ и милитаризации украинской территории", — говорится в статье.Так, автор отмечает, что сотрудничество между Украиной и НАТО может уже сейчас привести к вооруженным столкновениям. В частности, он упоминает слова российского лидера об инциденте с британским эсминцем Defender, заход которого в территориальные воды России, по мнению журналиста, был согласован с Киевом. Эти действия Путин охарактеризовал как провокацию, однако подчеркнул, что, даже если бы российские военные потопили корабль, это не привело бы к третьей мировой войне."Это явный намек на то, что в следующий раз последствия будут серьезнее", — предположил автор.Кроме того, считает он, Москва может пойти на диалог с Киевом только в том случае, если на Украине прекратится дискриминация русскоязычного населения. "Видимо, если по данным пунктам не будет никаких подвижек со стороны Украины и Запада, Путин встречаться с Зеленским не планирует", — подчеркивается в материале.Российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными. При этом он отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей.Кроме того, он напомнил, что Москва недавно отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Но вместо шагов навстречу, добавил президент, западные партнеры Украины "приперлись к российским границам".

https://ria.ru/20210630/putin-1739299775.html

https://ria.ru/20210701/vliyanie-1739368313.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739287167.html

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