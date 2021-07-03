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Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости - РИА Новости, 03.07.2021
Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Белоруссии с Днем независимости, выразив уверенность, что прочность российско-белорусских связей,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T08:37
2021-07-03T08:37
россия
валентина матвиенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Белоруссии с Днем независимости, выразив уверенность, что прочность российско-белорусских связей, заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.Соответствующую телеграмму Матвиенко направила на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко."От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь", - говорится в документе.По словам Матвиенко, духовное и культурное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов России и Белоруссии - все это объединяет страны и формирует их уникальный союз.Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на ответственном государственном посту, а братскому народу Белоруссии - мирного неба над головой, благополучия и процветания.
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россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:37 03.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации Валентиина Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Белоруссии с Днем независимости, выразив уверенность, что прочность российско-белорусских связей, заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.
Соответствующую телеграмму Матвиенко направила на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь", - говорится в документе.
По словам Матвиенко, духовное и культурное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов России и Белоруссии - все это объединяет страны и формирует их уникальный союз.
"Убеждена, что прочность российско-белорусских связей, прошедшая проверку в трудные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой нашего партнерства и союзничества", - подчеркнула Матвиенко.
Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на ответственном государственном посту, а братскому народу Белоруссии - мирного неба над головой, благополучия и процветания.
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РоссияВалентина МатвиенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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