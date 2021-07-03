https://ria.ru/20210703/prazdnik-1739713491.html

Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости

Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости - РИА Новости, 03.07.2021

Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Белоруссии с Днем независимости, выразив уверенность, что прочность российско-белорусских связей,... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T08:37

2021-07-03T08:37

2021-07-03T08:37

россия

валентина матвиенко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Белоруссии с Днем независимости, выразив уверенность, что прочность российско-белорусских связей, заинтересованность в реализации значительного потенциала двустороннего сотрудничества будут и впредь служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.Соответствующую телеграмму Матвиенко направила на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко."От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь", - говорится в документе.По словам Матвиенко, духовное и культурное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов России и Белоруссии - все это объединяет страны и формирует их уникальный союз.Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на ответственном государственном посту, а братскому народу Белоруссии - мирного неба над головой, благополучия и процветания.

https://ria.ru/20210701/belorussiya-1739386337.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире