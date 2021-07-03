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В Рязанской области мальчика засыпало песком
В Рязанской области мальчика засыпало песком - РИА Новости, 03.07.2021
В Рязанской области мальчика засыпало песком
Десятилетнего мальчика под Рязанью засыпало песком, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T22:19
2021-07-03T22:19
россия
рязань
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Десятилетнего мальчика под Рязанью засыпало песком, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону."Днем 3 июля 2021 года недалеко от поселка 10 год Октября города Михайлова Рязанской области 10-лений мальчик вместе со своими друзьями играл на груде песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на автодороге Р-22 сообщением Тула-Калуга-Рязань. В результате внезапного обрушения верхней части груды ребенка засыпало песком. Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).Назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления, уточняет СУСК.
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россия, рязань, рязанская область, происшествия
В Рязанской области мальчика засыпало песком
22:19 03.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Рязанской области мальчика засыпало песком, он погиб

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Десятилетнего мальчика под Рязанью засыпало песком, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону.
"Днем 3 июля 2021 года недалеко от поселка 10 год Октября города Михайлова Рязанской области 10-лений мальчик вместе со своими друзьями играл на груде песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на автодороге Р-22 сообщением Тула-Калуга-Рязань. В результате внезапного обрушения верхней части груды ребенка засыпало песком. Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления, уточняет СУСК.
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