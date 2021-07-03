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Антонов оценил ситуацию с обменом заключенными между Россией и США

Антонов оценил ситуацию с обменом заключенными между Россией и США - РИА Новости, 03.07.2021

Антонов оценил ситуацию с обменом заключенными между Россией и США

Вопрос о возможном обмене заключёнными между Россией и США еще не перешёл в практическую плоскость, идёт умственная работа, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T22:06

2021-07-03T22:06

2021-07-03T22:06

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вопрос о возможном обмене заключёнными между Россией и США еще не перешёл в практическую плоскость, идёт умственная работа, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Я бы сказал сейчас аккуратно: идет умственная работа в данном вопросе… Вопрос обмена - это очень серьёзный вопрос, на данном этапе эта проблема в практическое русло не переведена. Действительно, звучала такая мысль, я думаю, что этот вопрос требует ещё дополнительной, очень серьёзной проработки", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20210702/spisok-1739631788.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире