https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html

России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много

России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много - РИА Новости, 03.07.2021

России предлагают ввести "налог на нормальность": платить придется много

В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов "ВкусВилл" выпустила рекламную статью "Рецепты семейного счастья", в которой в список... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T13:11

2021-07-03T13:11

2021-07-03T13:32

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В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов "ВкусВилл" выпустила рекламную статью "Рецепты семейного счастья", в которой в список счастливых семей эффектно внесла передовую гомосексуальную коммуну полиаморных веганов.Что тут необходимо отметить с самого начала.Скорее всего, публикация торговой сети была грамотно (как ей кажется) просчитана. Сейчас выдвигаются разные версии — в частности, готовящийся выход на IPO (то есть начало свободной продажи акций, в том числе для иностранных инвесторов). Так вот: для того чтобы просигнализировать предполагаемым западным инвесторам о своем соответствии передовым ценностям, требовался соответствующий инфоповод.Инфоповод появился. Я процитирую:"Полный матриархат. "Всем привет! Меня зовут Мила. У нас большая и очень дружная семья. Юма — моя мама, наш матриарх. Алина — моя сестра, А Ксюша — ее невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки. Сортируем мусор, ездим на собираторы и сдаем абсолютно все, вплоть до кассовых чеков и ленточек от тортов. Поддерживаем именно этическое веганство. Не из-за вопросов здоровья, а потому что сопереживаем природе и животным. Еще мы все активистки в области защиты прав человека. Я работаю в сфере онлайн-лечения. Юма психолог. А Алина и Ксюша педагоги (Алина работает с детьми с аутизмом) <...> мы стараемся не покупать продукты, содержащие пальмовое масло, потому что оно наносит урон дикой природе. В нашем доме (точнее, в двух квартирах в соседних домах) постоянно живет кто-то еще — наши друзья, пары, полиаморные сестры и братья".Вот такой рецепт семейного счастья. Этот текст, грамотно промаркированный 18+ (чтобы формально не нарушать российское законодательство, запрещающее пропагандировать детям однополые отношения как равноценные нормальным), был опубликован 30 июня на официальном сайте "ВкусВилла". Я прямо вижу хитроумных пиарщиц, готовящих публикацию. "Сейчас главное, чтобы возмутились какие-нибудь отбитые маргиналы. Ну там сорок сороков какие-нибудь, мужское государство, царьграды всякие пусть досыплют. Фашистов можем мобилизовать? Отлично. Потом пусть все расскажут о поступающих угрозах. Погоним волну сначала по оппозиционным русскоязычным СМИ, потом по западным, потом будут публикации в BBC, CNN, Reuters, AP и AFP. Погудим, короче. У нас будет передовое прогрессивное портфолио — без этого сейчас нельзя, каждый западный инвестор хочет, чтоб его инвестиция соответствовала ценностям. Поэтому че там у нас? Раздельный сбор мусора есть? Отлично. Равенство мужчин и женщин есть? Отлично. Ну давайте и пострадатость за святое дело ЛГБТ объявим, сейчас без этого никуда".У пиарщиц все, в общем, получилось. То есть маргиналы тоже исправно возмутились, прогрессивные авторки написали об угрозах. Упоминание сети в крупных западных СМИ — вопрос времени (возможно, в эти минуты тексты о гомофобских организациях, преследующих торговую сеть в путинской России, уже пишутся). Но заодно тысячи обалдевших от внезапного каминаута сети покупателей пишут ей вопросы, какого черта. Сеть отвечает шаблонным "Любую тему мы раскрываем со всех сторон, чтобы показать реальность. Что такое семья, каждый решает для себя сам, как и наши герои. И это понятие давно уже вышло за шаблонное восприятие" и прочее. В соцсетях ругающихся покупателей банят за нетерпимость.То есть эффект достигнут. Но достигнут примерно той же ценой, какой прославился Герострат и нажрался каши Исав. То есть ради того, чтобы эффектно бумкнуть в передовую европейско-американскую медиасферу, какие-то дуры — не важно, какого пола — пошли на действие откровенно деструктивное: объявили о нормализации (а если учитывать просчитанный заранее эффект, то и героизации) биологического отклонения. Ибо гомосексуализм, напомним, — это чисто в биологическом смысле есть не норма, а отклонение от нее. Можно сколько угодно кукарекать про социальные конструкты, про то, что "любовь всегда права", про то, что гетеросексуальные домашние тираны бьют жен, а тут, смотрите, мир, и сознательность, и работа с аутистами, и борьба с глобальным потеплением. Но это все обычное шулерство и мухлеж. Потому что пол — это не социальный конструкт, а биологическая данность. Потому что если Любовь Всегда Права, то где толпы радикальных феминисток, защищающих мужчин, которые бросают семьи и детей ради новых интересных девиц. Потому что логика "У вас всюду чума, а вы смеете ругаться на сифилис" — идиотская логика. Потому что биологическая норма для человечества, та норма, на которой человечество построило сегодняшнюю цивилизацию со всеми ее бонусами, была нормой "бинарной" семьи из мужчины и женщины, вместе ведущих хозяйство и воспитывающих детей. И ею остается, поскольку (внезапно) согласно банальной статистике, 90% преступников происходят из семей с безотцовщиной. И кстати, если уж сеть заняла позицию вида "Мы пишем об этих нестандартных покупателях, потому что они существуют и мы не имеем права о них молчать", то где их прочувствованные рассказы об отсидевших покупателях? О покупателях-алкоголиках и наркоманах? Они ведь тоже существуют, нет? О них сеть имеет право молчать? А ведь их больше, гораздо больше, чем полиаморных лесбокоммунаров-веганов. Так что, повторюсь, это обычный беспомощный мухлеж, который продает понятие нормальности за одобрение каких-то передовых (и находящихся притом за рубежом, в странах, считающих нашу стратегическим противником) инстанций. ...Что тут стоит отметить. На самом деле для того, чтобы прогнуть общество, агрессивному меньшинству не нужно становиться большинством. Достаточно захватить небольшой процент "значимой аудитории", одну двадцатую ее часть, и быть при этом по-настоящему агрессивным и включать чуть что гевалт и бойкот, чтобы общество начало прогибаться под его требования.Даже в современной Северной Америке более 90% на практике составляют нормальные человеческие люди, но их уже прогнули, они уже вынуждены платить ежедневно специальные налоги на содержание идеологических меньшинств. Они уже отчисляют часть денег от каждой своей покупки и от каждого налога на поддержку ЛГБТ, на борьбу с патриархатом (то есть с собой), на "зеленое безумие", на борьбу с белой гетеросексуальной цисгендерностью и, чтобы жизнь медом не казалась, они много где уже вынуждены отдавать собственных детей на уроки толерантности, на которых детям объясняют, что они вовсе не мальчики и не девочки, а это просто конструкт.И есть только один способ справиться с этим. Нормальное большинство должно, если в нем есть еще рефлекс самосохранения, сделать выводы и применять к попыткам его прогнуть встречные меры. Потому что если этого не сделать, то завтра большинство будет попросту принуждено платить за тех, кто будет его ненавидеть, нагибать, обвинять и рассказывать, как ему жить, чтобы вымолить прощение. За то самое агрессивное меньшинство, перед которым по дурости прогибаются сегодня (пока) только пиарщицы обоего пола из передовых торговых сетей. Хихикающие от осознания того, что они "закон вообще не нарушили и правильную повестку протолкнули".Только показав сегодня, что нормализовать патологии и отклонения невыгодно, общество может охранить себя от будущего диктата отклонений. В практическом смысле это означает ответ на вопрос: "В магазине X очень вкусные помидоры и он рядом. Так что же мне, из-за того, что кто-то что-то на сайте написал, теперь отказываться от них и ходить за помидорами дальше?!!"Да. Надо заплатить сегодня сотней метров за то, чтобы завтра не оказаться обязанными платить гораздо большим и бесконечно.Или библейский Исав, продавший царскую корону за порцию супа, покажется на вашем фоне дальновидным стратегом.

https://ria.ru/20210703/tsennosti-1739684692.html

https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html

https://ria.ru/20201006/transgendery-1578292794.html

https://ria.ru/20200618/1573082985.html

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Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

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