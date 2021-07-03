https://ria.ru/20210703/nikulshina-1739763944.html

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину - РИА Новости, 03.07.2021

Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину

Дорогомиловский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной за неповиновение полиции, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T20:14

2021-07-03T20:14

2021-07-03T20:14

россия

pussy riot

москва

дмитровский район

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Веронике Никульшиной за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов."Суд назначил Веронике арест на 15 суток", - сказал РИА Новости защитник.Девушку задержали в Дмитровском районе Подмосковья в пятницу спустя день после возвращения из спецприемника.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Девушку уже дважды задерживали с начала лета. Последний раз ей назначили арест в 15 суток за неповиновение полиции. В рапорте правоохранителей говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.В начале же мая Никульшину тоже в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "Нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "Незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

россия

москва

дмитровский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, pussy riot, москва, дмитровский район, московская область (подмосковье), происшествия