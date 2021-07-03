Участницу Pussy Riot оставили в отделе полиции на ночь, сообщил адвокат
Адвокат сообщил, что задержанную участницу Pussy Riot оставили в отделе полиции на ночь
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Задержанную участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину оставляют в отделе полиции до судебного заседания, которое должно пройти в субботу, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.
"Нику оставляют на ночь в ОВД Дорогомиловский, не сообщив, какая статья ей вменяется. Мы считаем это незаконным, человека без причины задерживают уже, кажется, третий раз за месяц", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание, по его словам, должно пройти в субботу.
Девушку задержали в Дмитровском районе Подмосковья в пятницу спустя день после освобождения из спецприемника. Как заявлял агентству другой защитник Никульшиной Мансур Гильманов, причина задержания неясна, "но как мы поняли, ее местоположение было определено с помощью билингов, то есть в ее отношении проводились оперативно-разыскные действия". Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Девушку уже дважды задерживали с начала лета. Последний раз ей назначили арест в 15 суток за неповиновение полиции. В рапорте правоохранителей было говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
В начале же мая Никульшину тоже в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.
Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "Нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "Незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.