https://ria.ru/20210703/nikulshina-1739706240.html

Участницу Pussy Riot оставили в отделе полиции на ночь, сообщил адвокат

Участницу Pussy Riot оставили в отделе полиции на ночь, сообщил адвокат - РИА Новости, 03.07.2021

Участницу Pussy Riot оставили в отделе полиции на ночь, сообщил адвокат

Задержанную участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину оставляют в отделе полиции до судебного заседания, которое должно пройти в субботу, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T02:34

2021-07-03T02:34

2021-07-03T02:34

pussy riot

москва

дмитровский район

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Задержанную участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину оставляют в отделе полиции до судебного заседания, которое должно пройти в субботу, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.Девушку задержали в Дмитровском районе Подмосковья в пятницу спустя день после освобождения из спецприемника. Как заявлял агентству другой защитник Никульшиной Мансур Гильманов, причина задержания неясна, "но как мы поняли, ее местоположение было определено с помощью билингов, то есть в ее отношении проводились оперативно-разыскные действия". Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Девушку уже дважды задерживали с начала лета. Последний раз ей назначили арест в 15 суток за неповиновение полиции. В рапорте правоохранителей было говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.В начале же мая Никульшину тоже в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "Нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "Незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.

https://ria.ru/20210623/arest-1738330152.html

https://ria.ru/20210623/sud-1738297252.html

москва

дмитровский район

московская область (подмосковье)

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pussy riot, москва, дмитровский район, московская область (подмосковье), происшествия