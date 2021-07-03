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На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста
На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста - РИА Новости, 03.07.2021
На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста
Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" потребует около 40 миллионов долларов, передает портал Defense Express со ссылкой на генерального... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:43
2021-07-03T14:12
олег коростелев
россия
крымский мост
азовское море
украина
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" потребует около 40 миллионов долларов, передает портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелева.Отмечается, что в эту сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.По словам профессора российской Академии военных наук Сергея Горбачева, ракета "Нептуна" — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам. А член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, со своей стороны, отметил, что новое украинское оружие представляет собой версию советских Х-35. Тем не менее он признал, что "Нептун" следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.
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олег коростелев, россия, крымский мост, азовское море, украина, в мире
На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста
11:43 03.07.2021 (обновлено: 14:12 03.07.2021)
 
© Фото : УкрОборонПромИспытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : УкрОборонПром

Defense Express: оружие Украины для "уничтожения" Крымского моста стоит 40 миллионов долларов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" потребует около 40 миллионов долларов, передает портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелева.
Отмечается, что в эту сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.
Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.
Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
По словам профессора российской Академии военных наук Сергея Горбачева, ракета "Нептуна" — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам. А член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, со своей стороны, отметил, что новое украинское оружие представляет собой версию советских Х-35. Тем не менее он признал, что "Нептун" следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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