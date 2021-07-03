https://ria.ru/20210703/neptun-1739726027.html

На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста

На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста - РИА Новости, 03.07.2021

На Украине назвали стоимость оружия для "уничтожения" Крымского моста

Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" потребует около 40 миллионов долларов, передает портал Defense Express со ссылкой на генерального... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:43

2021-07-03T11:43

2021-07-03T14:12

олег коростелев

россия

крымский мост

азовское море

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977536_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3350b47b38bcad342b1bb6276146083c.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Разработка украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" потребует около 40 миллионов долларов, передает портал Defense Express со ссылкой на генерального директора ГККБ "Луч" Олега Коростелева.Отмечается, что в эту сумму входит создание полного комплекса, вместе со средствами связи, машинами и ракетами.Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост.Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.По словам профессора российской Академии военных наук Сергея Горбачева, ракета "Нептуна" — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам. А член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, со своей стороны, отметил, что новое украинское оружие представляет собой версию советских Х-35. Тем не менее он признал, что "Нептун" следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.

https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html

россия

азовское море

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег коростелев, россия, крымский мост, азовское море, украина, в мире