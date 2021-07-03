https://ria.ru/20210703/narusheniya-1739760954.html

В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях

В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях - РИА Новости, 03.07.2021

В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях

Московская ГАИ закупила специальные "стандартные" автомобили, без соответствующей ведомственной окраски, для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах,... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T19:31

2021-07-03T19:31

2021-07-03T19:31

александр быков

россия

москва

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московская ГАИ закупила специальные "стандартные" автомобили, без соответствующей ведомственной окраски, для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах, заявил глава московской Госавтоинспекции Александр Быков."На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень безопасности", - сказал Быков в эфире "России 24".Он уточнил, что правонарушения будут фиксироваться инспекторами ДПС на нераспознаваемых как автомобилях ГИБДД машинах, а уже останавливать нарушителей будут инспекторы на дороге."Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", - подчеркнул Быков.

https://ria.ru/20210703/gai-1737697628.html

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александр быков, россия, москва, общество