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В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях
В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях
Московская ГАИ закупила специальные "стандартные" автомобили, без соответствующей ведомственной окраски, для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T19:31
2021-07-03T19:31
александр быков
россия
москва
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московская ГАИ закупила специальные "стандартные" автомобили, без соответствующей ведомственной окраски, для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах, заявил глава московской Госавтоинспекции Александр Быков."На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень безопасности", - сказал Быков в эфире "России 24".Он уточнил, что правонарушения будут фиксироваться инспекторами ДПС на нераспознаваемых как автомобилях ГИБДД машинах, а уже останавливать нарушителей будут инспекторы на дороге."Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", - подчеркнул Быков.
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александр быков, россия, москва, общество
В Москве нарушителей ПДД будут ловить на нераспознаваемых автомобилях
19:31 03.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве
Автомобильное движение на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

В Москве нарушителей ПДД будут ловить на автомобилях без ведомственной окраски

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московская ГАИ закупила специальные "стандартные" автомобили, без соответствующей ведомственной окраски, для скрытого наблюдения за нарушителями на дорогах, заявил глава московской Госавтоинспекции Александр Быков.
"На сегодняшний день в подразделения Госавтоинспекции поступили автомобили в стандартном исполнении. По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень безопасности", - сказал Быков в эфире "России 24".
Он уточнил, что правонарушения будут фиксироваться инспекторами ДПС на нераспознаваемых как автомобилях ГИБДД машинах, а уже останавливать нарушителей будут инспекторы на дороге.
"Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", - подчеркнул Быков.
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
Вчера, 08:00
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Александр БыковРоссияМоскваОбщество
 
 
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