https://ria.ru/20210703/narody-1739769390.html

На Украине "забыли" про еще один коренной народ

На Украине "забыли" про еще один коренной народ - РИА Новости, 03.07.2021

На Украине "забыли" про еще один коренной народ

Проживающие на территории Украины гагаузы, не имеющие собственного государственного образования, не попали в состав коренных народов страны, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T21:38

2021-07-03T21:38

2021-07-03T23:59

россия

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верховная рада украины

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На Украине забыли про еще один коренной народ

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проживающие на территории Украины гагаузы, не имеющие собственного государственного образования, не попали в состав коренных народов страны, пишет "Страна.ua"."Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины", — заявил в беседе с изданием глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.Он также посетовал, что поправки, в которых учитывается этот народ, были предложены властям страны, однако, по словам Димчогло, "закон принимали очень быстро"."В школах в гагаузских районах сейчас преподают наш язык с первого по одиннадцатый класс. Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвертый", — добавил он.Гагаузы проживают на территории Украины и Молдавии, некоторые представители этого народа живут в России.Ранее Верховная рада Украины окончательно приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Закон был инициирован Владимиром Зеленским, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент. Проект встретил критику как в России, так и на Украине. Так, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал закон клоунадой. А украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратится в Конституционный суд страны, чтобы оспорить закон, так как, по мнению представителей политсилы, он усиливает раскол в обществе. Президент России Владимир Путин также напомнил, что русские испокон веков жили на территории Украины и решение объявить их "некоренными" продиктовано недружественной позицией, которую заняли в Киеве. Ранее российский лидер подчеркивал, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.

https://ria.ru/20210703/ukraina-1739706103.html

https://ria.ru/20210701/narody-1739502616.html

https://ria.ru/20210702/krym-1739552279.html

россия

молдавия

киев

украина

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россия, ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, молдавия, киев, украина, в мире