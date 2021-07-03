На Украине "забыли" про еще один коренной народ
21:38 03.07.2021 (обновлено: 23:59 03.07.2021)
Представитель гагаузов Димчогло заявил, что народ может считаться коренным на Украине
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проживающие на территории Украины гагаузы, не имеющие собственного государственного образования, не попали в состав коренных народов страны, пишет "Страна.ua".
"Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины", — заявил в беседе с изданием глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.
Он также посетовал, что поправки, в которых учитывается этот народ, были предложены властям страны, однако, по словам Димчогло, "закон принимали очень быстро".
"В школах в гагаузских районах сейчас преподают наш язык с первого по одиннадцатый класс. Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвертый", — добавил он.
Ранее Верховная рада Украины окончательно приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Закон был инициирован Владимиром Зеленским, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.
Проект встретил критику как в России, так и на Украине. Так, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал закон клоунадой. А украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратится в Конституционный суд страны, чтобы оспорить закон, так как, по мнению представителей политсилы, он усиливает раскол в обществе. Президент России Владимир Путин также напомнил, что русские испокон веков жили на территории Украины и решение объявить их "некоренными" продиктовано недружественной позицией, которую заняли в Киеве. Ранее российский лидер подчеркивал, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.