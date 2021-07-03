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На Украине "забыли" про еще один коренной народ
На Украине "забыли" про еще один коренной народ - РИА Новости, 03.07.2021
На Украине "забыли" про еще один коренной народ
Проживающие на территории Украины гагаузы, не имеющие собственного государственного образования, не попали в состав коренных народов страны, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:38
2021-07-03T23:59
россия
ситуация на украине
верховная рада украины
владимир зеленский
молдавия
киев
украина
в мире
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На Украине забыли про еще один коренной народ
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проживающие на территории Украины гагаузы, не имеющие собственного государственного образования, не попали в состав коренных народов страны, пишет "Страна.ua"."Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины", — заявил в беседе с изданием глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.Он также посетовал, что поправки, в которых учитывается этот народ, были предложены властям страны, однако, по словам Димчогло, "закон принимали очень быстро"."В школах в гагаузских районах сейчас преподают наш язык с первого по одиннадцатый класс. Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвертый", — добавил он.Гагаузы проживают на территории Украины и Молдавии, некоторые представители этого народа живут в России.Ранее Верховная рада Украины окончательно приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Закон был инициирован Владимиром Зеленским, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент. Проект встретил критику как в России, так и на Украине. Так, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал закон клоунадой. А украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратится в Конституционный суд страны, чтобы оспорить закон, так как, по мнению представителей политсилы, он усиливает раскол в обществе. Президент России Владимир Путин также напомнил, что русские испокон веков жили на территории Украины и решение объявить их "некоренными" продиктовано недружественной позицией, которую заняли в Киеве. Ранее российский лидер подчеркивал, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
https://ria.ru/20210703/ukraina-1739706103.html
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россия, ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, молдавия, киев, украина, в мире
На Украине "забыли" про еще один коренной народ
21:38 03.07.2021 (обновлено: 23:59 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Представитель гагаузов Димчогло заявил, что народ может считаться коренным на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проживающие на территории Украины гагаузы, не имеющие собственного государственного образования, не попали в состав коренных народов страны, пишет "Страна.ua".
"Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины", — заявил в беседе с изданием глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.
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Он также посетовал, что поправки, в которых учитывается этот народ, были предложены властям страны, однако, по словам Димчогло, "закон принимали очень быстро".
"В школах в гагаузских районах сейчас преподают наш язык с первого по одиннадцатый класс. Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвертый", — добавил он.
Гагаузы проживают на территории Украины и Молдавии, некоторые представители этого народа живут в России.
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Ранее Верховная рада Украины окончательно приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Закон был инициирован Владимиром Зеленским, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.
Проект встретил критику как в России, так и на Украине. Так, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал закон клоунадой. А украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратится в Конституционный суд страны, чтобы оспорить закон, так как, по мнению представителей политсилы, он усиливает раскол в обществе. Президент России Владимир Путин также напомнил, что русские испокон веков жили на территории Украины и решение объявить их "некоренными" продиктовано недружественной позицией, которую заняли в Киеве. Ранее российский лидер подчеркивал, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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