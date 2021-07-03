https://ria.ru/20210703/moskva-1739726814.html

В центре Москвы задержали восемь человек, танцевавших на дороге

В центре Москвы задержали восемь человек, танцевавших на дороге - РИА Новости, 03.07.2021

В центре Москвы задержали восемь человек, танцевавших на дороге

Восемь молодых людей, вышедших в пятницу вечером на проезжую часть на Патриарших прудах в центре Москвы для съемки видео, доставлены в отделение полиции,... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:48

2021-07-03T11:48

2021-07-03T15:43

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Восемь молодых людей, вышедших в пятницу вечером на проезжую часть на Патриарших прудах в центре Москвы для съемки видео, доставлены в отделение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.Ранее в социальных сетях появились видео, как молодые люди танцуют на проезжей части, некоторых из них задерживают полицейские."Вечером 2 июля сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий", — говорится в сообщении.В отношении них составлены административные материалы по статьям КоАП 12.29 ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения") и 12.33 ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений").По первой статье нарушителям грозит штраф до 500 рублей, по второй — до десяти тысяч рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ.

https://ria.ru/20210224/politsiya-1598721916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, москва, происшествия