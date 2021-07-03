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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210703/monastyr-1739738360.html
Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации - РИА Новости, 03.07.2021
Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об открытии после реставрации православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон на... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:14
2021-07-03T14:14
религия и мировоззрение
константинопольская православная церковь
николай балашов
русская православная церковь
юнеско
балашов
турция
стамбул
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об открытии после реставрации православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон на северо-востоке страны.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии завершения второго этапа реставрации монастыря заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства, в августе прошлого года была проведена первая после начала реставрации церковная служба. Это произошло на фоне резонансного решения турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле, превращенного в мечеть."Монастырь был закрыт на реставрацию в конце 2015 года, а работы по восстановлению начались в начале 2016 года, при этом самой важной и сложной частью в этом процессе была очистка и закрепление скалы, в которой расположен монастырь. Это связано с частыми обрушениями частей скалы", - сказал Эрсой при посещении открытого после реставрации монастыря. Его цитирует агентство Anadolu.По его словам, отреставрированы и помещения храма, которые ранее были закрыты для посетителей. Министр сообщил, что в монастыре есть "очень ценные фрески" и в настоящее время продолжаются работы по их восстановлению.На восстановление храма было выделено 57 миллионов турецких лир (около 6,5 миллионов долларов). В рамках проекта были отреставрированы главный храм монастыря, 10 часовен, святой источник, колокольня, библиотека, двухэтажная кухня, фонтан, административные помещения, монашеские кельи и гостевой дом. В реставрационных работах была задействована бригада из 100 человек.Панагия Сумела – недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века. Он является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году впервые за несколько десятилетий в нем было совершено богослужение в Успение Богородицы – один из двунадесятых праздников православия. Литургию провел патриарх Варфоломей. С 2016 года в монастыре шли реставрационные работы.Как ранее заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, в Русской православной церкви радуются возобновлению богослужений после реставрации в монастыре, хотя благословить верующим паломничество в эту древнюю обитель можно будет только после восстановления евхаристического общения с Константинополем. Балашов напомнил, что богослужения в монастыре, прерванные после его закрытия и разграбления в 1922 году, возобновились с 2010 года после визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Турцию, который состоялся годом раньше.
https://ria.ru/20200710/1574192363.html
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константинопольская православная церковь, николай балашов, русская православная церковь, юнеско, балашов, турция, стамбул

Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации

14:14 03.07.2021
 
© flickr.com/Ran Yaniv HartsteinПравославный монастырь Панагия Сумела
Православный монастырь Панагия Сумела
© flickr.com/Ran Yaniv Hartstein
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АНКАРА, 3 июл - РИА Новости. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об открытии после реставрации православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон на северо-востоке страны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии завершения второго этапа реставрации монастыря заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства, в августе прошлого года была проведена первая после начала реставрации церковная служба. Это произошло на фоне резонансного решения турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле, превращенного в мечеть.
"Монастырь был закрыт на реставрацию в конце 2015 года, а работы по восстановлению начались в начале 2016 года, при этом самой важной и сложной частью в этом процессе была очистка и закрепление скалы, в которой расположен монастырь. Это связано с частыми обрушениями частей скалы", - сказал Эрсой при посещении открытого после реставрации монастыря. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, отреставрированы и помещения храма, которые ранее были закрыты для посетителей. Министр сообщил, что в монастыре есть "очень ценные фрески" и в настоящее время продолжаются работы по их восстановлению.
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На восстановление храма было выделено 57 миллионов турецких лир (около 6,5 миллионов долларов). В рамках проекта были отреставрированы главный храм монастыря, 10 часовен, святой источник, колокольня, библиотека, двухэтажная кухня, фонтан, административные помещения, монашеские кельи и гостевой дом. В реставрационных работах была задействована бригада из 100 человек.
Панагия Сумела – недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века. Он является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году впервые за несколько десятилетий в нем было совершено богослужение в Успение Богородицы – один из двунадесятых праздников православия. Литургию провел патриарх Варфоломей. С 2016 года в монастыре шли реставрационные работы.
Как ранее заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, в Русской православной церкви радуются возобновлению богослужений после реставрации в монастыре, хотя благословить верующим паломничество в эту древнюю обитель можно будет только после восстановления евхаристического общения с Константинополем. Балашов напомнил, что богослужения в монастыре, прерванные после его закрытия и разграбления в 1922 году, возобновились с 2010 года после визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Турцию, который состоялся годом раньше.
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольская православная церковьНиколай БалашовРусская православная церковьЮНЕСКОБалашовТурцияСтамбул
 
 
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