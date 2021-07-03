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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210703/mamonov-1739724999.html
Жена Мамонова рассказала о его состоянии
Жена Мамонова рассказала о его состоянии - РИА Новости, 03.07.2021
Жена Мамонова рассказала о его состоянии
Состояние музыканта и актера Петра Мамонова остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:27
2021-07-03T12:05
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кино и сериалы
звуки му
здоровье - общество
петр мамонов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Состояние музыканта и актера Петра Мамонова остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга.Ранее она сообщила, что артист находится в реанимации больницы в Коммунарке. У него диагностировали COVID-19.Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Наиболее известен как основатель и лидер группы "Звуки Му", на счету которой более десятка студийных альбомов.Кроме того, он сыграл около двадцати ролей в кино. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.
https://ria.ru/20210702/mamonov-1739691510.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кино и сериалы, звуки му, здоровье - общество, петр мамонов
Жена Мамонова рассказала о его состоянии
11:27 03.07.2021 (обновлено: 12:05 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жена Петра Мамонова рассказала, что артист остается под ИВЛ в крайне тяжелом состоянии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Состояние музыканта и актера Петра Мамонова остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга.
Ранее она сообщила, что артист находится в реанимации больницы в Коммунарке. У него диагностировали COVID-19.

"Легкие под ИВЛ, состояние крайне тяжелое, седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ", — сказала собеседница агентства.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Наиболее известен как основатель и лидер группы "Звуки Му", на счету которой более десятка студийных альбомов.
Кроме того, он сыграл около двадцати ролей в кино. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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