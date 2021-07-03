https://ria.ru/20210703/mamonov-1739724999.html

Жена Мамонова рассказала о его состоянии

Жена Мамонова рассказала о его состоянии - РИА Новости, 03.07.2021

Жена Мамонова рассказала о его состоянии

Состояние музыканта и актера Петра Мамонова остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:27

2021-07-03T11:27

2021-07-03T12:05

культура

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коронавирус covid-19

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звуки му

здоровье - общество

петр мамонов

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Состояние музыканта и актера Петра Мамонова остается крайне тяжелым, рассказала РИА Новости его жена Ольга.Ранее она сообщила, что артист находится в реанимации больницы в Коммунарке. У него диагностировали COVID-19.Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Наиболее известен как основатель и лидер группы "Звуки Му", на счету которой более десятка студийных альбомов.Кроме того, он сыграл около двадцати ролей в кино. Самые известные — отец Анатолий в "Острове" и Иван Грозный в "Царе" Павла Лунгина.

https://ria.ru/20210702/mamonov-1739691510.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кино и сериалы, звуки му, здоровье - общество, петр мамонов