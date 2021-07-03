https://ria.ru/20210703/lukashenko-1739774862.html

Лукашенко призвал интеллигенцию не заниматься политикой

Лукашенко призвал интеллигенцию не заниматься политикой - РИА Новости, 03.07.2021

Лукашенко призвал интеллигенцию не заниматься политикой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета в субботу заявил, что творческая... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T22:46

2021-07-03T22:46

2021-07-03T22:46

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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета в субботу заявил, что творческая интеллигенция не должна заниматься политикой, призвал ее представителей больше не совершать неправильных шагов."Творческая интеллигенция - это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов. Если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться. Вы никогда не исправитесь. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде чем что-то сделать, - а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране, - думайте, следите за каждым своим шагом", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Он призвал творческую интеллигенцию не губить свой талант необдуманными шагами.Президент предположил, что то, что некоторые представители культуры Белоруссии поддержали прошлогодние протесты оппозиции, отчасти его упущение. "Наверное, упустил я вас в том плане, что редко бывал на ваших постановках, спектаклях, на представлениях", - сказал Лукашенко.Президент призвал творческих людей заниматься свойственными им делами и не вмешиваться в политику. "Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя. Вы талантливые люди, и творите там, где у вас лучше это получится", - сказал глава государства.Он сделал акцент на том, что обращается с подобными заявлениями к творческой интеллигенции спустя почти год после событий электорального 2020 года. "Может, вы где-то чего-то недосмотрели, увлеклись чем-то. Но и немного было среди вас людей, которые идейно заморочились. Но сегодня мы подошли к черте. Дальше - нельзя, потеряем страну. Я первым, а вы следом, - как интеллигенция, которая должна вести за собой народ, - будем виноваты в том, что упустили страну", - заявил Лукашенко.Он добавил, что нужно "объединиться и удержать страну для тех, кто после вас придет на эту сцену, и после меня - в эту политику". "Мы после себя должны оставить что-то детям. По крайней мере, давайте не будем разрушать то, что создали за четверть века", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739677163.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739391699.html

https://ria.ru/20210625/pravoslavie-1738560782.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире