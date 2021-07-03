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Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца лета

Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца лета - РИА Новости, 03.07.2021

Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца лета

Американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T03:15

2021-07-03T03:15

2021-07-03T09:31

ик "универ капитал"

россия

андрей верников

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.Он уверен, что никаких потрясений до конца года рубль не ждет.В пользу укрепления рубля сейчас работают высокие цены на нефть, а в пользу доллара — летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы на фоне открытия ряда направлений для отдыха, подытожил Верников.

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2021

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ик "универ капитал", россия, андрей верников, доллар, рубль, экономика