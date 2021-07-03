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Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца лета
Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца лета - РИА Новости, 03.07.2021
Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца лета
Американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T03:15
2021-07-03T09:31
ик "универ капитал"
россия
андрей верников
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.Он уверен, что никаких потрясений до конца года рубль не ждет.В пользу укрепления рубля сейчас работают высокие цены на нефть, а в пользу доллара — летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы на фоне открытия ряда направлений для отдыха, подытожил Верников.
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ик "универ капитал", россия, андрей верников, доллар, рубль, экономика

Экономист дал прогноз по курсу доллара до конца лета

03:15 03.07.2021 (обновлено: 09:31 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
Он уверен, что никаких потрясений до конца года рубль не ждет.

"То, что Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях, — это большой плюс для российской валюты. Также и прогнозы крупнейших инвестбанков мира о том, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до ста долларов за баррель — огромный плюс", — отмечает эксперт.

В пользу укрепления рубля сейчас работают высокие цены на нефть, а в пользу доллара — летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы на фоне открытия ряда направлений для отдыха, подытожил Верников.
 
ИК "Универ Капитал"РоссияАндрей ВерниковДолларРубльЭкономика
 
 
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