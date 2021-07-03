https://ria.ru/20210703/kto-1739710381.html

В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО - РИА Новости, 03.07.2021

В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

В Нальчике и Баксанском районе Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции, сообщил региональный оперативный штаб. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T07:06

2021-07-03T07:06

2021-07-03T10:30

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

баксанский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 3 июл — РИА Новости. В Нальчике и Баксанском районе Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции, сообщил региональный оперативный штаб.Как отмечается в сообщении, начальник республиканского управления ФСБ принял такое решение для пресечения и раскрытия теракта, а также для "минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства".В Нальчике режим КТО действует с 03:15 на территории садовых участков между улицами Биттирова, Канукоева, Центральной и Жабелова.С 05:20 его ввели в районе, ограниченном восточной окраиной городского округа Баксан (улица Конечная), автодорогой А-158 (Прохладный — Баксан), западной окраиной сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) и поймой реки Баксан.В штабе добавили, что во время КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будут действовать некоторые спецмеры и временные ограничения.

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

россия

нальчик

баксанский район

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, баксанский район, происшествия