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Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму
Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021
Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму
В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-03T23:05
2021-07-03T23:05
2021-07-04T02:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".Так он отреагировал на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российские власти ждут белорусского лидера на полуострове. По его словам, представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова."Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать", — заключил он.В августе минувшего года Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". Белорусский лидер добавил, что на месте киевских властей воевал бы за Крым, а Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в состояние повышенной боевой готовности.
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россия, сергей аксенов (политик), александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире
Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму
23:05 03.07.2021 (обновлено: 02:11 04.07.2021)
Глава Крыма Аксенов заявил о готовности принять президента Белоруссии Лукашенко на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости.
В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко
, написал глава республики Сергей Аксенов
в соцсети "ВКонтакте
".
Так он отреагировал на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российские власти ждут белорусского лидера на полуострове.
"Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна", — написал Аксенов.
По его словам, представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова.
"Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать", — заключил он.
В августе минувшего года Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". Белорусский лидер добавил, что на месте киевских властей воевал бы за Крым, а Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в состояние повышенной боевой готовности.