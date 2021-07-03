https://ria.ru/20210703/krym-1739776268.html

Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму

Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021

Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму

В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-03T23:05

2021-07-03T23:05

2021-07-04T02:11

россия

сергей аксенов (политик)

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".Так он отреагировал на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российские власти ждут белорусского лидера на полуострове. По его словам, представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова."Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать", — заключил он.В августе минувшего года Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". Белорусский лидер добавил, что на месте киевских властей воевал бы за Крым, а Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в состояние повышенной боевой готовности.

https://ria.ru/20210602/klimkin-1735179761.html

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россия

белоруссия

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россия, сергей аксенов (политик), александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире