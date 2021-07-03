Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210703/krym-1739776268.html
Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму
Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021
Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму
В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-03T23:05
2021-07-04T02:11
россия
сергей аксенов (политик)
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739688523_0:0:1509:849_1920x0_80_0_0_ec0b33b306059ca60656ba91fb8efebf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".Так он отреагировал на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российские власти ждут белорусского лидера на полуострове. По его словам, представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова."Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать", — заключил он.В августе минувшего года Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". Белорусский лидер добавил, что на месте киевских властей воевал бы за Крым, а Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в состояние повышенной боевой готовности.
https://ria.ru/20210602/klimkin-1735179761.html
https://ria.ru/20210602/krym-1735194185.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739685887_677:0:1721:783_1920x0_80_0_0_27ea84b33908f540630c41fd7ad7b0f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей аксенов (политик), александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире
Аксенов заявил о готовности принять Лукашенко в Крыму
23:05 03.07.2021 (обновлено: 02:11 04.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Глава Крыма Аксенов заявил о готовности принять президента Белоруссии Лукашенко на полуострове

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, написал глава республики Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
Так он отреагировал на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российские власти ждут белорусского лидера на полуострове.
"Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна", — написал Аксенов.
По его словам, представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии полуострова.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 01:20
Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
"Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать", — заключил он.
В августе минувшего года Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли". Белорусский лидер добавил, что на месте киевских властей воевал бы за Крым, а Украине нужно было привести вооруженные силы по всей стране в состояние повышенной боевой готовности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 09:15
Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
Лента новостейМолния