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Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2021
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков
РФ ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:29
2021-07-03T21:36
дмитрий песков
в мире
россия
белоруссия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РФ ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
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дмитрий песков, в мире, россия, белоруссия
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков
21:29 03.07.2021 (обновлено: 21:36 03.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РФ ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 16:55
МИД оценил возможность запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом
 
Дмитрий ПесковВ миреРоссияБелоруссия
 
 
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