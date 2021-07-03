https://ria.ru/20210703/krym-1739768540.html

Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков

Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2021

Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков

РФ ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T21:29

2021-07-03T21:29

2021-07-03T21:36

дмитрий песков

в мире

россия

белоруссия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РФ ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210603/aviasoobschenie-1735473796.html

россия

белоруссия

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дмитрий песков, в мире, россия, белоруссия