https://ria.ru/20210703/krym-1739768540.html
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков - РИА Новости, 03.07.2021
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков
РФ ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:29
2021-07-03T21:29
2021-07-03T21:36
дмитрий песков
в мире
россия
белоруссия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РФ ждет президента Белоруссии в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20210603/aviasoobschenie-1735473796.html
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дмитрий песков, в мире, россия, белоруссия
Россия ждет Лукашенко в Крыму, заявил Песков
21:29 03.07.2021 (обновлено: 21:36 03.07.2021)
Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму