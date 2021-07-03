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В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму - РИА Новости, 03.07.2021
В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
Советница президента Молдавии по вопросам культуры Анжела Брашовяну-Еризану заявила о невозможности гастролей в республике российских артистов, выступавших в... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:15
2021-07-03T16:15
михаил боярский
юлия чичерина
эмир кустурица
молдавия
украина
в мире
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Советница президента Молдавии по вопросам культуры Анжела Брашовяну-Еризану заявила о невозможности гастролей в республике российских артистов, выступавших в Крыму."Смею предположить, что речь шла о музыкальных вкусах и взглядах бывшего президента. Сейчас такие вещи невозможны", - сказала Брашовяну-Еризану в интервью украинскому порталу "Главком" в ответ на вопрос, как власти Молдавии относятся к гастролям российских артистов, выступавших в Крыму.По ее словам, нужно вернуться к старому регламенту, разработанному министерством культуры Молдавии, который "боролся с российской пропагандой". По ее словам, в Молдавии могут запретить гастроли Николая Расторгуева, Валерии, Олега Газманова, Александра Розенбаума, Лолиты, Юлии Чичериной, Наташи Королевой, Льва Лещенко, Сергея Безрукова, Ивана Охлобыстина, Григория Лепса, Кати Лель, Надежды Бабкиной, Леонида Ярмольника, Никиты Михалкова, Елены Воробей, Михаила Боярского и Сергея Пенкина, а также Стивена Сигала, Эмира Кустурицы и Жерара Депардье. Советница президента Молдавии добавила, что это неполный список.На Украине считают, что российские артисты, выступавшие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности республики. В августе 2015 года министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало соответствующий список деятелей культуры, в том числе из России. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. Сейчас в черном списке минкультуры Украины 201 человек.
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михаил боярский, юлия чичерина, эмир кустурица, молдавия, украина, в мире
В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
16:15 03.07.2021
 
© Depositphotos / zarevvФонтаны и каскадные лестницы в парке "Валя Морилор" в Кишиневе, Молдавия
Фонтаны и каскадные лестницы в парке Валя Морилор в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Depositphotos / zarevv

В Молдавии допустили запрет гастролей российских артистов, выступавших в Крыму

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Советница президента Молдавии по вопросам культуры Анжела Брашовяну-Еризану заявила о невозможности гастролей в республике российских артистов, выступавших в Крыму.
"Смею предположить, что речь шла о музыкальных вкусах и взглядах бывшего президента. Сейчас такие вещи невозможны", - сказала Брашовяну-Еризану в интервью украинскому порталу "Главком" в ответ на вопрос, как власти Молдавии относятся к гастролям российских артистов, выступавших в Крыму.
По ее словам, нужно вернуться к старому регламенту, разработанному министерством культуры Молдавии, который "боролся с российской пропагандой". По ее словам, в Молдавии могут запретить гастроли Николая Расторгуева, Валерии, Олега Газманова, Александра Розенбаума, Лолиты, Юлии Чичериной, Наташи Королевой, Льва Лещенко, Сергея Безрукова, Ивана Охлобыстина, Григория Лепса, Кати Лель, Надежды Бабкиной, Леонида Ярмольника, Никиты Михалкова, Елены Воробей, Михаила Боярского и Сергея Пенкина, а также Стивена Сигала, Эмира Кустурицы и Жерара Депардье. Советница президента Молдавии добавила, что это неполный список.
На Украине считают, что российские артисты, выступавшие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности республики. В августе 2015 года министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало соответствующий список деятелей культуры, в том числе из России. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. Сейчас в черном списке минкультуры Украины 201 человек.
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