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Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok
Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok - РИА Новости, 03.07.2021
Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok
Федя – кот с особенностями развития и удивительными глазами. Именно благодаря необычному взгляду он обратил на себя внимание пользователей соцсетей.
2021-07-03T17:11
2021-07-03T17:11
2021-07-03T17:11
особенности развития
глаза
видео
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Когда кота увидела немецкая блогер Вероника Бикс, она отметила нестандартную внешность, порекомендовала хозяйке выкладывать ролики в TikTok и предрекла небывалый успех. Всего за два с половиной месяца на страничку Феди пришли почти 100 тысяч подписчиков. Особенный кот стал звездой ситкома "История Феди".
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok
Федя – кот с особенностями развития и удивительными глазами. Именно благодаря необычному взгляду он обратил на себя внимание пользователей соцсетей.
Когда кота увидела немецкая блогер Вероника Бикс, она отметила нестандартную внешность, порекомендовала хозяйке выкладывать ролики в TikTok и предрекла небывалый успех. Всего за два с половиной месяца на страничку Феди пришли почти 100 тысяч подписчиков. Особенный кот стал звездой ситкома «История Феди».
2021-07-03T17:11
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PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, особенности развития, глаза, видео
Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok
Федя – кот с особенностями развития и удивительными глазами. Именно благодаря необычному взгляду он обратил на себя внимание пользователей соцсетей.