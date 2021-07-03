https://ria.ru/20210703/kot-1739750697.html

Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok

Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok - РИА Новости, 03.07.2021

Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok

Федя – кот с особенностями развития и удивительными глазами. Именно благодаря необычному взгляду он обратил на себя внимание пользователей соцсетей.

2021-07-03T17:11

2021-07-03T17:11

2021-07-03T17:11

особенности развития

глаза

видео

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Когда кота увидела немецкая блогер Вероника Бикс, она отметила нестандартную внешность, порекомендовала хозяйке выкладывать ролики в TikTok и предрекла небывалый успех. Всего за два с половиной месяца на страничку Феди пришли почти 100 тысяч подписчиков. Особенный кот стал звездой ситкома "История Феди".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Глаза – два блюдца: кот с особенной внешностью покорил TikTok Федя – кот с особенностями развития и удивительными глазами. Именно благодаря необычному взгляду он обратил на себя внимание пользователей соцсетей. Когда кота увидела немецкая блогер Вероника Бикс, она отметила нестандартную внешность, порекомендовала хозяйке выкладывать ролики в TikTok и предрекла небывалый успех. Всего за два с половиной месяца на страничку Феди пришли почти 100 тысяч подписчиков. Особенный кот стал звездой ситкома «История Феди». 2021-07-03T17:11 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, особенности развития, глаза, видео