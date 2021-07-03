https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739724588.html
В России за сутки 17 899 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 899 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021
В России за сутки 17 899 человек выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 17 899 человек после COVID-19, за все время - 5 053 417, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:21
2021-07-03T11:21
2021-07-03T11:21
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 17 899 человек после COVID-19, за все время - 5 053 417, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 899 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 053 417", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 5869 человек, в Санкт-Петербурге - 2590, в Подмосковье - 1999.
https://ria.ru/20210702/delta-1739622815.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 17 899 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 899 человек выздоровели от COVID-19