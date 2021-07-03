https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739724462.html
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 03.07.2021
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
За сутки в России зафиксировали смерть 697 человек с COVID-19. За все время скончались 137 262. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:20
2021-07-03T11:20
2021-07-03T14:20
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За сутки в России зафиксировали смерть 697 человек с COVID-19. За все время скончались 137 262. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве за сутки подтвердили 116 смертей, в Санкт-Петербурге — 110, в Нижегородской области — 26.Кроме того, новые случаи заражения выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в столице — 7446 (накануне было 6893). Всего за минувшие сутки в России выявили 24 439 случаев COVID-19.
https://ria.ru/20210629/shtamm-1739055323.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
11:20 03.07.2021 (обновлено: 14:20 03.07.2021)
В России пятый день подряд обновился рекорд по числу смертей от COVID-19