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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739724170.html
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7446, Подмосковье - 2596, Санкт-Петербурге - 1733, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:18
2021-07-03T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7446, Подмосковье - 2596, Санкт-Петербурге - 1733, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7446, 2. Московская область - 2596, 3. Санкт-Петербург - 1733", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 20, в Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 7.
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москва
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом
11:18 03.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7446, Подмосковье - 2596, Санкт-Петербурге - 1733, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 7446, 2. Московская область - 2596, 3. Санкт-Петербург - 1733", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 20, в Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 7.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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