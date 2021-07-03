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В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7446, Подмосковье - 2596, Санкт-Петербурге - 1733, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:18
2021-07-03T11:18
2021-07-03T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7446, Подмосковье - 2596, Санкт-Петербурге - 1733, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7446, 2. Московская область - 2596, 3. Санкт-Петербург - 1733", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 20, в Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 7.
https://ria.ru/20210702/stadiya-1739679604.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7446 новых случаев заражения коронавирусом