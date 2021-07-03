https://ria.ru/20210703/konsulstvo-1739770557.html

Антонов ответил на заявления США о консульской работе в России

Антонов ответил на заявления США о консульской работе в России - РИА Новости, 03.07.2021

Антонов ответил на заявления США о консульской работе в России

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал чепухой заявления Вашингтона, что Москва мешает работе консульских учреждений США. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T21:52

2021-07-03T21:52

2021-07-03T23:10

анатолий антонов

в мире

россия

москва

сша

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал чепухой заявления Вашингтона, что Москва мешает работе консульских учреждений США."Конечно же, американцы сейчас заявили о том, что русские сами создали проблемы для того, чтобы выдавать визы россиянам, которые хотели бы поехать в США. Но это же чепуха" , - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Я хочу сказать на вашем YouTube-канале официально: у меня нет ни одного запроса от американских коллег с просьбой выдать визу сотруднику консульского учреждения США в России", - сообщил Антонов."Здесь, если суммировать то, что я говорю, никаких прорывов, никаких серьезных движений нет. Что касается российской стороны, мы двигаемся тяжело, мы двигаемся и будем двигаться на этом направлении", - отметил посол."На сегодняшний день было принято решение о восстановлении авиасообщения между США и Россией. Приоткрыли мы наши "окна" для выдачи виз. Что касается работы российских консульских учреждений, а у нас их три - в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке - то мы к такой работе готовы. Кстати говоря, мы и не закрывались. Все, что нужно было сделать, мы делали", - подчеркнул дипломат."Большая проблема - это люди, живущие на западном побережье. Наши соотечественники, россияне", - добавил он.Самая страшная ситуация сложилась с пожилыми людьми, участниками Великой Отечественной войны, которые обращаются и просят о продлении паспорта или об оказании других консульских услуг, пояснил Антонов.Антонов также добавил, что российское посольство с июля возобновляет выездные сессии, где займется решением вопросов консульского обеспечения."Я рад, что могу сказать, что с июля месяца мы возобновляем выездные сессии. У нас группа дипломатов выедет и на западное побережье, где мы будем решать очень конкретные, житейские, казалось бы, простые, но очень сложные вопросы для каждого россиянина по консульскому обеспечению", - сообщил посол.По его словам, примерно до октября российское посольство в США намерено провести порядка трех больших консульских выездов, чтобы обеспечить россиян необходимыми документами."До примерно октября мы собираемся сделать примерно три больших консульских выезда, обеспечить наши россиян необходимыми документами - это и с пенсией, это и выдача паспортов. И кому нужно выдача и виз. Мы к этой работе готовы, очень хорошо подготовились", - добавил он.

https://ria.ru/20210628/posolstvo-1738946911.html

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

https://ria.ru/20210617/otnosheniya-1737332627.html

россия

москва

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анатолий антонов, в мире, россия, москва, сша