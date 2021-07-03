https://ria.ru/20210703/klimkin-1739711230.html

Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию

Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию - РИА Новости, 03.07.2021

Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Киев" посетовал, что Евросоюз не хочет вводить против России новые более мощные санкции. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T07:33

2021-07-03T07:33

2021-07-03T10:41

россия

северный поток — 2

павел климкин

мид украины

евросоюз

сша

киев

в мире

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На Украине пожаловались на нежелание Евросоюза разрушить Россию

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Киев" посетовал, что Евросоюз не хочет вводить против России новые более мощные санкции.Экс-глава МИД также выразил мнение, что США усилят санкционную политику против России только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится "договориться" с Москвой. Но даже тогда Штаты будут действовать постепенно, считает Климкин, так как в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.Кроме того, Климкин подчеркнул, что Киев "проиграл битву" за "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210703/soyuz-1739706756.html

россия

сша

киев

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россия, северный поток — 2, павел климкин, мид украины, евросоюз, сша, киев, в мире