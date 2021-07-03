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https://ria.ru/20210703/klimkin-1739711230.html
Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию - РИА Новости, 03.07.2021
Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Киев" посетовал, что Евросоюз не хочет вводить против России новые более мощные санкции. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T07:33
2021-07-03T10:41
россия
северный поток — 2
павел климкин
мид украины
евросоюз
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Киев" посетовал, что Евросоюз не хочет вводить против России новые более мощные санкции.Экс-глава МИД также выразил мнение, что США усилят санкционную политику против России только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится "договориться" с Москвой. Но даже тогда Штаты будут действовать постепенно, считает Климкин, так как в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.Кроме того, Климкин подчеркнул, что Киев "проиграл битву" за "Северный поток — 2".
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россия, северный поток — 2, павел климкин, мид украины, евросоюз, сша, киев, в мире
Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:33 03.07.2021 (обновлено: 10:41 03.07.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© AP Photo / Francisco Seco

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин посетовал, что Евросоюз не хочет "разрушить" Россию санкциями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Киев" посетовал, что Евросоюз не хочет вводить против России новые более мощные санкции.

"Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть, в Литве на что-то готовы, а в ЕС — нет", — сказал Климкин.

Экс-глава МИД также выразил мнение, что США усилят санкционную политику против России только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится "договориться" с Москвой. Но даже тогда Штаты будут действовать постепенно, считает Климкин, так как в Вашингтоне, по его словам, есть стороны, которые заинтересованы в сохранении экономических связей с Россией.
Кроме того, Климкин подчеркнул, что Киев "проиграл битву" за "Северный поток — 2".
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РоссияСеверный поток — 2Павел КлимкинМИД УкраиныЕвросоюзСШАКиевВ мире
 
 
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