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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210703/kino-1739675317.html
В Сети появился первый отрывок нового фильма Серебренникова
В Сети появился первый отрывок нового фильма Серебренникова - РИА Новости, 03.07.2021
В Сети появился первый отрывок нового фильма Серебренникова
В Сети опубликован первый фрагмент из нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который вошел в Основной конкурс Каннского кинофестиваля. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T03:31
2021-07-03T09:27
культура
тимофей трибунцев
юрий колокольников
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
юлия пересильд
иван дорн
чулпан хаматова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Сети опубликован первый фрагмент из нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который вошел в Основной конкурс Каннского кинофестиваля.В отрывке, действие которого происходит в библиотеке, главные герои в исполнении Чулпан Хаматовой и Семена Серзина уединяются среди стеллажей, пока на фоне исполняется романс.Сам Серебренников считает, что его новый фильм – "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма."Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное", - отмечает режиссер.Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.В прокат картина выйдет 9 сентября.
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тимофей трибунцев, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, юлия пересильд, иван дорн , чулпан хаматова, кирилл серебренников

В Сети появился первый отрывок нового фильма Серебренникова

03:31 03.07.2021 (обновлено: 09:27 03.07.2021)
 
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Сети опубликован первый фрагмент из нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который вошел в Основной конкурс Каннского кинофестиваля.
В отрывке, действие которого происходит в библиотеке, главные герои в исполнении Чулпан Хаматовой и Семена Серзина уединяются среди стеллажей, пока на фоне исполняется романс.
Сам Серебренников считает, что его новый фильм – "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".
Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.
"Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное", - отмечает режиссер.
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.
В прокат картина выйдет 9 сентября.
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КультураТимофей ТрибунцевЮрий КолокольниковКино и сериалыНовости культурыЗнаменитостиЮлия ПересильдИван ДорнЧулпан ХаматоваКирилл Серебренников
 
 
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