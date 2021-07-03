https://ria.ru/20210703/kino-1739675317.html

В Сети появился первый отрывок нового фильма Серебренникова

В Сети появился первый отрывок нового фильма Серебренникова - РИА Новости, 03.07.2021

В Сети появился первый отрывок нового фильма Серебренникова

В Сети опубликован первый фрагмент из нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который вошел в Основной конкурс Каннского кинофестиваля. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T03:31

2021-07-03T03:31

2021-07-03T09:27

культура

тимофей трибунцев

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иван дорн

чулпан хаматова

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Сети опубликован первый фрагмент из нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который вошел в Основной конкурс Каннского кинофестиваля.В отрывке, действие которого происходит в библиотеке, главные герои в исполнении Чулпан Хаматовой и Семена Серзина уединяются среди стеллажей, пока на фоне исполняется романс.Сам Серебренников считает, что его новый фильм – "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма."Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное", - отмечает режиссер.Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.В прокат картина выйдет 9 сентября.

https://ria.ru/20210702/kino-1739460012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимофей трибунцев, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, юлия пересильд, иван дорн , чулпан хаматова, кирилл серебренников