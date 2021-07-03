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Байден высказался о кибератаке на 200 американских компаний

Байден высказался о кибератаке на 200 американских компаний - РИА Новости, 04.07.2021

Байден высказался о кибератаке на 200 американских компаний

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Россия, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-03T23:17

2021-07-03T23:17

2021-07-04T08:02

россия

обвинения россиян в кибератаках

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Россия, передает агентство Блумберг."Мы не уверены, что это русские... Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены", - заявил Байден.Ранее издание Wired со ссылкой на данные Huntress сообщило, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершённой группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России. Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.

https://ria.ru/20210703/kiberataki-1739773852.html

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россия, обвинения россиян в кибератаках, джо байден, сша, технологии, в мире