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Байден высказался о кибератаке на 200 американских компаний
Байден высказался о кибератаке на 200 американских компаний - РИА Новости, 04.07.2021
Байден высказался о кибератаке на 200 американских компаний
Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Россия, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-03T23:17
2021-07-03T23:17
2021-07-04T08:02
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Россия, передает агентство Блумберг."Мы не уверены, что это русские... Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены", - заявил Байден.Ранее издание Wired со ссылкой на данные Huntress сообщило, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершённой группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России. Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.
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россия, обвинения россиян в кибератаках, джо байден, сша, технологии, в мире
Байден высказался о кибератаке на 200 американских компаний
23:17 03.07.2021 (обновлено: 08:02 04.07.2021)
Байден усомнился, что Россия причастна к хакерской атаке на 200 компаний в США