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Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске - РИА Новости, 03.07.2021
Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
Авария в Ижевске, где произошел выброс хлора, полностью ликвидирована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T06:38
2021-07-03T13:14
россия
александр бречалов
москва
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
происшествия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авария в Ижевске, где произошел выброс хлора, полностью ликвидирована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Ранее сообщалось, что произошел выброс хлора на станции подъема воды в Ижевске.Он отметил, что обращений за помощью от людей с признаками отравления хлором в скорую не поступало. Замеры продолжаются и с утра."Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии", — добавил губернатор.
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россия, александр бречалов, москва, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, происшествия
Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:38 03.07.2021 (обновлено: 13:14 03.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по по Удмуртской РеспубликеВыброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске
Выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по по Удмуртской Республике

Глава Удмуртии Бречалов сообщил о ликвидации аварии, вызванной выбросом хлора в Ижевске

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авария в Ижевске, где произошел выброс хлора, полностью ликвидирована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Ранее сообщалось, что произошел выброс хлора на станции подъема воды в Ижевске.

"Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована", — написал Бречалов в Twitter.

Он отметил, что обращений за помощью от людей с признаками отравления хлором в скорую не поступало. Замеры продолжаются и с утра.
"Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии", — добавил губернатор.
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РоссияАлександр БречаловМоскваУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскПроисшествия
 
 
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