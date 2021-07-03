https://ria.ru/20210703/khlor-1739709551.html

Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске

Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске - РИА Новости, 03.07.2021

Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске

Авария в Ижевске, где произошел выброс хлора, полностью ликвидирована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T06:38

2021-07-03T06:38

2021-07-03T13:14

россия

александр бречалов

москва

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

происшествия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авария в Ижевске, где произошел выброс хлора, полностью ликвидирована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Ранее сообщалось, что произошел выброс хлора на станции подъема воды в Ижевске.Он отметил, что обращений за помощью от людей с признаками отравления хлором в скорую не поступало. Замеры продолжаются и с утра."Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии", — добавил губернатор.

https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html

россия

москва

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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2021

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россия, александр бречалов, москва, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, происшествия