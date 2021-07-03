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https://ria.ru/20210703/khakery-1739707518.html
СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США - РИА Новости, 03.07.2021
СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
По меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T04:43
2021-07-03T12:11
россия
обвинения россиян в кибератаках
евгений касперский
сша
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. По меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России, сообщает издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью.Ранее американский разработчик программного обеспечения для удаленного управления Kaseya заявил, что подвергся атаке вируса-вымогателя, власти США сообщили, что работают над расследованием инцидента.В Huntress считают, что REvil совершила кибератаку, которая непосредственно затронула 200 компаний.Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.Ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал РИА Новости, что самые профессиональные кибербанды говорят по-русски, "потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски", а "самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне". По его мнению, "для эффективной борьбы с киберпреступниками необходимо взаимодействие стран, требуется кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо".
https://ria.ru/20210628/kiberataki-1738857414.html
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россия, обвинения россиян в кибератаках, евгений касперский, сша, в мире
СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
04:43 03.07.2021 (обновлено: 12:11 03.07.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Висконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Висконсин - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins

СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. По меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России, сообщает издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью.
Ранее американский разработчик программного обеспечения для удаленного управления Kaseya заявил, что подвергся атаке вируса-вымогателя, власти США сообщили, что работают над расследованием инцидента.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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В Huntress считают, что REvil совершила кибератаку, которая непосредственно затронула 200 компаний.
Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.
Ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал РИА Новости, что самые профессиональные кибербанды говорят по-русски, "потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски", а "самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне". По его мнению, "для эффективной борьбы с киберпреступниками необходимо взаимодействие стран, требуется кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо".
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РоссияОбвинения россиян в кибератакахЕвгений КасперскийСШАВ мире
 
 
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