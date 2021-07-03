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В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО - РИА Новости, 03.07.2021
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО
Режим КТО, введенный утром в субботу в двух районах Кабардино-Балкарии, отменен, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:35
2021-07-03T13:59
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Режим КТО, введенный утром в субботу в двух районах Кабардино-Балкарии, отменен, сообщает региональный оперативный штаб.Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции был введен на части территории Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии утром в среду. Позже НАК сообщил о ликвидации пятерых бандитов, которые были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего начальником управления ФСБ РФ по региону было принято решение о введении режима КТО на территории, прилегающей к месту обнаружения преступников."Приказом начальника УФСБ России по КБР с 13 часов 15 минут 3 июля 2021 года правовой режим КТО и действовавшие временные ограничения отменены", - говорится в сообщении.Отмечается, что данное решение принято "в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей".
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО
13:35 03.07.2021 (обновлено: 13:59 03.07.2021)
 
© НАК РФКонтртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
© НАК РФ

В Кабардино-Балкарии отменили режим контртеррористической операции

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Режим КТО, введенный утром в субботу в двух районах Кабардино-Балкарии, отменен, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции был введен на части территории Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии утром в среду. Позже НАК сообщил о ликвидации пятерых бандитов, которые были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества. Им предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего начальником управления ФСБ РФ по региону было принято решение о введении режима КТО на территории, прилегающей к месту обнаружения преступников.
"Приказом начальника УФСБ России по КБР с 13 часов 15 минут 3 июля 2021 года правовой режим КТО и действовавшие временные ограничения отменены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение принято "в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей".
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