https://ria.ru/20210703/kazn-1739756792.html
В Евросоюзе прокомментировали мораторий США на смертную казнь
В Евросоюзе прокомментировали мораторий США на смертную казнь - РИА Новости, 03.07.2021
В Евросоюзе прокомментировали мораторий США на смертную казнь
Евросоюз приветствует мораторий США на смертную казнь и продолжает бороться за ее полную отмену в мире, говорится в заявлении представителя внешнеполитической... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T18:26
2021-07-03T18:26
2021-07-03T18:26
евросоюз
джо байден
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Евросоюз приветствует мораторий США на смертную казнь и продолжает бороться за ее полную отмену в мире, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС (ЕВС).Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции."Европейский союз приветствует сделанное в четверг заявление", - говорится в релизе.Накануне также сообщалось, что президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом."Это многообещающий первый шаг, который, как мы надеемся, окончательно положит конец этой практике на федеральном уровне и проложит путь к отмене смертной казни в США", - отмечает ЕВС.Европейский союз решительно выступает против смертной казни "всегда и при любых обстоятельствах", отмечается в заявлении. ЕС считает это жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не служит сдерживающим фактором для преступлений."Евросоюз продолжает добиваться всеобщей отмены смертной казни", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20210702/kazn-1739690681.html
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евросоюз, джо байден, сша, в мире
В Евросоюзе прокомментировали мораторий США на смертную казнь
В Евросоюзе приветствовали мораторий США на смертную казнь
БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Евросоюз
приветствует мораторий США
на смертную казнь и продолжает бороться за ее полную отмену в мире, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС (ЕВС).
Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.
"Европейский союз приветствует сделанное в четверг заявление", - говорится в релизе.
Накануне также сообщалось, что президент США Джо Байден
выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом.
"Это многообещающий первый шаг, который, как мы надеемся, окончательно положит конец этой практике на федеральном уровне и проложит путь к отмене смертной казни в США", - отмечает ЕВС.
Европейский союз решительно выступает против смертной казни "всегда и при любых обстоятельствах", отмечается в заявлении. ЕС считает это жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не служит сдерживающим фактором для преступлений.
"Евросоюз продолжает добиваться всеобщей отмены смертной казни", - говорится в релизе.