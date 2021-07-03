https://ria.ru/20210703/iskin-1739727797.html

Научная жара! Права искусственного интеллекта

Научная жара! Права искусственного интеллекта - РИА Новости, 03.07.2021

Научная жара! Права искусственного интеллекта

По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?

2021-07-03T12:00

2021-07-03T12:00

2021-07-03T12:00

мы все умрём. но это не точно

искусственный интеллект

подкаст

сколковский институт науки и технологий

технологии

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Научная жара! Права искусственного интеллекта По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек? audio/mpeg

Научная жара! Права искусственного интеллекта По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечает Максим Фёдоров - Вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, искусственный интеллект, подкаст, сколковский институт науки и технологий, технологии