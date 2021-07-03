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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210703/iskin-1739727797.html
Научная жара! Права искусственного интеллекта
Научная жара! Права искусственного интеллекта - РИА Новости, 03.07.2021
Научная жара! Права искусственного интеллекта
По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?
2021-07-03T12:00
2021-07-03T12:00
мы все умрём. но это не точно
искусственный интеллект
подкаст
сколковский институт науки и технологий
технологии
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Научная жара! Права искусственного интеллекта
По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?
audio/mpeg
Научная жара! Права искусственного интеллекта
По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечает Максим Фёдоров - Вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, искусственный интеллект, подкаст, сколковский институт науки и технологий, технологии

Научная жара! Права искусственного интеллекта

12:00 03.07.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Права искусственного интеллекта
12:00
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По заказу ООН группа экспертов из разных стран (в том числе России) и отраслей науки разрабатывает свод юридических и этических норм, регулирующих отношения человека и искусственного интеллекта. Зачем? Почему сейчас, если о “правах ИИ” говорили ещё писатели прошлого века? Да и может ли ИИ иметь права в такой же мере, как человек?
На эти и другие вопросы отвечает Максим Фёдоров - Вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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