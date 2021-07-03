https://ria.ru/20210703/ipoteka-1739722197.html
Эксперт допустил рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года
Эксперт допустил рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года - РИА Новости, 03.07.2021
Эксперт допустил рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года
Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T10:44
2021-07-03T10:44
2021-07-03T10:44
россия
ипотека
недвижимость
жилье
национальное рейтинговое агентство
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки."По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам", - сказала Розенцвет.Что касается льготной ипотеки на жилье в новостройках, то ее корректировка после 1 июля, по словам гендиректора НРА, позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование. И это является плюсом в достижении ключевой цели этих программ – обеспечить россиян жильем."При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос", - добавила Розенцвет.Средняя ставка по ипотеке, по данным ЦБ на май, составляла 7,3% годовых.
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россия, ипотека, недвижимость, жилье, национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика
Эксперт допустил рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года
В Национальном рейтинговом агентстве допустили рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Ипотечные ставки в России
вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства
(НРА) Алина Розенцвет.
По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки.
"По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам", - сказала Розенцвет.
Что касается льготной ипотеки на жилье в новостройках, то ее корректировка после 1 июля, по словам гендиректора НРА, позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование. И это является плюсом в достижении ключевой цели этих программ – обеспечить россиян жильем.
"При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос", - добавила Розенцвет.
Средняя ставка по ипотеке, по данным ЦБ
на май, составляла 7,3% годовых.