https://ria.ru/20210703/ipoteka-1739722197.html

Эксперт допустил рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года

Эксперт допустил рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года - РИА Новости, 03.07.2021

Эксперт допустил рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года

Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:44

2021-07-03T10:44

2021-07-03T10:44

россия

ипотека

недвижимость

жилье

национальное рейтинговое агентство

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки."По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам", - сказала Розенцвет.Что касается льготной ипотеки на жилье в новостройках, то ее корректировка после 1 июля, по словам гендиректора НРА, позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование. И это является плюсом в достижении ключевой цели этих программ – обеспечить россиян жильем."При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос", - добавила Розенцвет.Средняя ставка по ипотеке, по данным ЦБ на май, составляла 7,3% годовых.

https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738794314.html

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россия, ипотека, недвижимость, жилье, национальное рейтинговое агентство, центральный банк рф (цб рф), экономика