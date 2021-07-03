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Правительство России запретило ввоз некоторых продуктов с Украины
Правительство России запретило ввоз некоторых продуктов с Украины - РИА Новости, 03.07.2021
Правительство России запретило ввоз некоторых продуктов с Украины
Правительство России расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T01:50
2021-07-03T01:50
2021-07-03T09:14
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство России расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вносит изменения в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Так, теперь в Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них, мороженое и сладкую воду.Под запрет попали также ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовые или консервированные продукты из мяса, ракообразных и моллюсков.Кроме того, ограничения касаются некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на российские товары. Затем санкционные списки не раз расширялись.В ответ Москва запретила ввоз некоторой украинской продукции, а также ограничила транзит через свою территорию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев поступит так же.
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макароны, россия, сахар, правительство рф, украина, общество, экономика
Правительство России запретило ввоз некоторых продуктов с Украины
01:50 03.07.2021 (обновлено: 09:14 03.07.2021)
Правительство России запретило ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство России
расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины
. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
Документ вносит изменения в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Так, теперь в Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них, мороженое и сладкую воду.
Под запрет попали также ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовые или консервированные продукты из мяса, ракообразных и моллюсков.
Кроме того, ограничения касаются некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году, когда Киев
отменил зону свободной торговли в рамках СНГ
и ввел эмбарго на российские товары. Затем санкционные списки не раз расширялись.
В ответ Москва
запретила ввоз некоторой украинской продукции, а также ограничила транзит через свою территорию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев поступит так же.