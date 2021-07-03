https://ria.ru/20210703/forma-1739701662.html

Главнокомандующий ВСУ отреагировал на скандал с формой девушек на параде

Главнокомандующий ВСУ отреагировал на скандал с формой девушек на параде - РИА Новости, 03.07.2021

Главнокомандующий ВСУ отреагировал на скандал с формой девушек на параде

Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак после скандала, который разгорелся из-за планов вывести... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T00:03

2021-07-03T00:03

2021-07-03T00:03

руслан хомчак

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак после скандала, который разгорелся из-за планов вывести женщин-военных на парад ко Дню Независимости на каблуках, лично встретились с курсантками и обсудили форму одежды для торжественного мероприятия, сообщило в пятницу вечером издание "Гордон".В Верховной раде Украины разгорелся скандал из-за планов минобороны вывести 24 августа женщин-военнослужащих на парад ко Дню независимости на каблуках. Группа депутатов потребовали от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений, ему также вручили туфли на каблуках."Второго июля министр обороны Украины и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак встретились с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые будут маршировать на параде в День Независимости Украины", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на видеокомментарий от пресс-службы минобороны.По словам Хомчака, в самом институте среди курсанток провели опрос и почти все выступили за то, чтобы выходить на парад ко Дню Независимости в парадной форме."Девяносто девять процентов присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части – в боевой форме. Поэтому я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, обратную сторону", – приводит слова Хомчака издание на своем сайте.Также Таран и Хомчак предложили курсанткам на параде по случаю Дня Независимости в порядке эксперимента маршировать в обуви на каблуках. После этого будет принято окончательное решение относительно парадной формы для марширования.

https://ria.ru/20210605/general-1735793811.html

https://ria.ru/20210619/572-1737690441.html

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руслан хомчак, верховная рада украины, украина, в мире