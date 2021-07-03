https://ria.ru/20210703/esminets-1739770274.html

Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина об инциденте с эсминцем

Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина об инциденте с эсминцем - РИА Новости, 04.07.2021

Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина об инциденте с эсминцем

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские официальные лица обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о возможной причастности РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-03T21:50

2021-07-03T21:50

2021-07-04T03:49

инцидент с британским эсминцем у крыма

черное море

анатолий антонов

владимир путин

в мире

россия

сша

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские официальные лица обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с эсминцем Defender в Черном море: сигнал считан и анализируется.Антонов отметил, что в публичной сфере американцы не признали участие в инциденте."Но я твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича. Могу сказать, что когда я посещал и Белый дом, и госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента", - заявил Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется", - отметил посол.

https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html

черное море

россия

сша

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инцидент с британским эсминцем у крыма, черное море, анатолий антонов, владимир путин, в мире, россия, сша