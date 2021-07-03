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Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина об инциденте с эсминцем
Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина об инциденте с эсминцем - РИА Новости, 04.07.2021
Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина об инциденте с эсминцем
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские официальные лица обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о возможной причастности РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-03T21:50
2021-07-04T03:49
инцидент с британским эсминцем у крыма
черное море
анатолий антонов
владимир путин
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские официальные лица обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с эсминцем Defender в Черном море: сигнал считан и анализируется.Антонов отметил, что в публичной сфере американцы не признали участие в инциденте."Но я твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича. Могу сказать, что когда я посещал и Белый дом, и госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента", - заявил Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется", - отметил посол.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, черное море, анатолий антонов, владимир путин, в мире, россия, сша
Антонов рассказал о реакции в США на слова Путина об инциденте с эсминцем
21:50 03.07.2021 (обновлено: 03:49 04.07.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Посол Антонов уверен, что в США обратили внимание на заявление Путина об инциденте с эсминцем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские официальные лица обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с эсминцем Defender в Черном море: сигнал считан и анализируется.
Антонов отметил, что в публичной сфере американцы не признали участие в инциденте.
"Но я твердо убежден, что соответствующие службы обратили внимание на слова Владимира Владимировича. Могу сказать, что когда я посещал и Белый дом, и госдепартамент, то коллеги, высокопоставленные чиновники давали ссылки на выступление нашего президента", - заявил Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
"Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется", - отметил посол.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 18:00
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаЧерное мореАнатолий АнтоновВладимир ПутинВ миреРоссияСША
 
 
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