https://ria.ru/20210703/dtp-1739762584.html
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 03.07.2021
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в субботу в Самаре, в результате пострадали четыре человека, прокуратура начала проверку, сообщили РИА РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T19:55
2021-07-03T19:55
2021-07-03T19:55
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в субботу в Самаре, в результате пострадали четыре человека, прокуратура начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.ДТП произошло в 17.15 (16.15 мск) на пересечении улиц 9-я Просека и Красильникова в Промышленном районе Самары."Произошло столкновение легкового автомобиля Kia и микроавтобуса Citroen маршрута №203… В машинах-участниках находилось девять человек, детей нет: четыре человека в легковом автомобиле и пять человек в микроавтобусе. Четыре человека направлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.Прокуратура Промышленного района Самары организовала проверку по факту ДТП, причины и обстоятельства устанавливаются. На место происшествия выехал прокурор района.
https://ria.ru/20210530/dtp-1734827997.html
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россия, самара, самарская область, происшествия
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Самаре четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой