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В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 03.07.2021
В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Каменск-Шахтинский Ростовской области, которого подозревают в том, что он, будучи... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T15:38
2021-07-03T16:21
россия
авто
каменск-шахтинский
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Каменск-Шахтинский Ростовской области, которого подозревают в том, что он, будучи пьяным, на легковом автомобиле врезался в дерево, в результате двое его пассажиров скончались, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)", — сказал он.По данным следствия, в субботу утром пьяный подросток за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в дерево на улице Советская в Каменске-Шахтинском. Водитель был госпитализирован, а двое пассажиров 16 и 19 лет, находившихся в той же машине, скончались на месте.По данным прокуратуры Ростовской области, водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних", — добавил представитель ведомства.
https://ria.ru/20210426/dtp-1730022508.html
россия
каменск-шахтинский
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россия, авто, каменск-шахтинский, ростовская область, происшествия
В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
15:38 03.07.2021 (обновлено: 16:21 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Ростовской области пьяный подросток на легковушке врезался в дерево, два человека погибли

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Каменск-Шахтинский Ростовской области, которого подозревают в том, что он, будучи пьяным, на легковом автомобиле врезался в дерево, в результате двое его пассажиров скончались, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)", — сказал он.
По данным следствия, в субботу утром пьяный подросток за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в дерево на улице Советская в Каменске-Шахтинском. Водитель был госпитализирован, а двое пассажиров 16 и 19 лет, находившихся в той же машине, скончались на месте.
По данным прокуратуры Ростовской области, водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних", — добавил представитель ведомства.
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