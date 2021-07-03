https://ria.ru/20210703/dtp-1739743889.html

В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП

В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 03.07.2021

В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Каменск-Шахтинский Ростовской области, которого подозревают в том, что он, будучи... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T15:38

2021-07-03T15:38

2021-07-03T16:21

россия

авто

каменск-шахтинский

ростовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Каменск-Шахтинский Ростовской области, которого подозревают в том, что он, будучи пьяным, на легковом автомобиле врезался в дерево, в результате двое его пассажиров скончались, сообщил журналистам представитель СУ СК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения)", — сказал он.По данным следствия, в субботу утром пьяный подросток за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в дерево на улице Советская в Каменске-Шахтинском. Водитель был госпитализирован, а двое пассажиров 16 и 19 лет, находившихся в той же машине, скончались на месте.По данным прокуратуры Ростовской области, водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних", — добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20210426/dtp-1730022508.html

россия

каменск-шахтинский

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, каменск-шахтинский, ростовская область, происшествия