https://ria.ru/20210703/dtp-1739729263.html

При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей

При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей - РИА Новости, 03.07.2021

При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей

Три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении иномарки с вахтовым автобусом в Башкирии, сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T12:11

2021-07-03T12:11

2021-07-03T12:11

республика башкортостан

туймазинский район

происшествия

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УФА, 3 июл – РИА Новости. Три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении иномарки с вахтовым автобусом в Башкирии, сообщили в Госавтоинспекции региона.По данным ведомства, авария произошла в субботу в Туймазинском районе на перекрёстке Туймазы-Серафимовский и М5 "Урал" 1306 километр. Столкнулись вахтовый автобус ПАЗ и Audi А6."В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних детей, 16-летний подросток и девочки 15 и 13 лет, доставлены в больницу", - говорится в сообщении башкирской ГИБДД.Отмечается, что в автобусе находились восемь пассажиров, из их числа никто не пострадал.

https://ria.ru/20210703/dtp-1739716853.html

республика башкортостан

туймазинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, туймазинский район, происшествия