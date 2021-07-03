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При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей
При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей - РИА Новости, 03.07.2021
При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей
Три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении иномарки с вахтовым автобусом в Башкирии, сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:11
2021-07-03T12:11
республика башкортостан
туймазинский район
происшествия
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении иномарки с вахтовым автобусом в Башкирии, сообщили в Госавтоинспекции региона.По данным ведомства, авария произошла в субботу в Туймазинском районе на перекрёстке Туймазы-Серафимовский и М5 "Урал" 1306 километр. Столкнулись вахтовый автобус ПАЗ и Audi А6."В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних детей, 16-летний подросток и девочки 15 и 13 лет, доставлены в больницу", - говорится в сообщении башкирской ГИБДД.Отмечается, что в автобусе находились восемь пассажиров, из их числа никто не пострадал.
https://ria.ru/20210703/dtp-1739716853.html
республика башкортостан
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республика башкортостан, туймазинский район, происшествия
При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей
12:11 03.07.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

При столкновении иномарки с автобусом в Башкирии пострадали трое детей и один взрослый

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УФА, 3 июл – РИА Новости. Три ребенка и один взрослый пострадали при столкновении иномарки с вахтовым автобусом в Башкирии, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, авария произошла в субботу в Туймазинском районе на перекрёстке Туймазы-Серафимовский и М5 "Урал" 1306 километр. Столкнулись вахтовый автобус ПАЗ и Audi А6.
"В результате аварии водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних детей, 16-летний подросток и девочки 15 и 13 лет, доставлены в больницу", - говорится в сообщении башкирской ГИБДД.
Отмечается, что в автобусе находились восемь пассажиров, из их числа никто не пострадал.
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