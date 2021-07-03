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В ДТП в Тамбовской области один ребенок погиб и трое получили травмы
В ДТП в Тамбовской области один ребенок погиб и трое получили травмы - РИА Новости, 03.07.2021
В ДТП в Тамбовской области один ребенок погиб и трое получили травмы
Девятилетний ребенок погиб, трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T10:05
2021-07-03T10:05
тамбовская область
тамбовский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб, трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 4.30 мск субботы в населённом пункте Марьевка Тамбовского района, на 452 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий". В результате касательного столкновения двух легковых автомобилей, Suzuki и Renault, семь человек получили травмы и один погиб."Оба автомобиля упали в кювет, один загорелся. Девятилетний ребенок погиб. Среди пострадавших - трое детей, 2004, 2016 и 2017 годов рождения. Всего было восемь человек, все автомобили были заполнены. Один автомобиль возвращался с моря, другой туда ехал", - сказал собеседник агентства.Представитель УМВД добавил, что угрозы жизни других пострадавших на данный момент нет. По его словам, один из автомобилей - из московского региона.
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тамбовская область, тамбовский район, происшествия
В ДТП в Тамбовской области один ребенок погиб и трое получили травмы
10:05 03.07.2021
 
© Фото : УМВД по Тамбовской областиНа месте ДТП в Тамбовской области, где погиб ребенок
На месте ДТП в Тамбовской области, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : УМВД по Тамбовской области

Один ребенок погиб и трое пострадали в ДТП с двумя легковушками в Тамбовской области

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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб, трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 4.30 мск субботы в населённом пункте Марьевка Тамбовского района, на 452 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий". В результате касательного столкновения двух легковых автомобилей, Suzuki и Renault, семь человек получили травмы и один погиб.
"Оба автомобиля упали в кювет, один загорелся. Девятилетний ребенок погиб. Среди пострадавших - трое детей, 2004, 2016 и 2017 годов рождения. Всего было восемь человек, все автомобили были заполнены. Один автомобиль возвращался с моря, другой туда ехал", - сказал собеседник агентства.
Представитель УМВД добавил, что угрозы жизни других пострадавших на данный момент нет. По его словам, один из автомобилей - из московского региона.
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Тамбовская областьТамбовский районПроисшествия
 
 
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