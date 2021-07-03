https://ria.ru/20210703/dtp-1739718614.html

В ДТП в Тамбовской области один ребенок погиб и трое получили травмы

В ДТП в Тамбовской области один ребенок погиб и трое получили травмы - РИА Новости, 03.07.2021

В ДТП в Тамбовской области один ребенок погиб и трое получили травмы

Девятилетний ребенок погиб, трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:05

2021-07-03T10:05

2021-07-03T10:05

тамбовская область

тамбовский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739718402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_141fa0bf097d0a57b9329fb259a22650.jpg

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб, трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 4.30 мск субботы в населённом пункте Марьевка Тамбовского района, на 452 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий". В результате касательного столкновения двух легковых автомобилей, Suzuki и Renault, семь человек получили травмы и один погиб."Оба автомобиля упали в кювет, один загорелся. Девятилетний ребенок погиб. Среди пострадавших - трое детей, 2004, 2016 и 2017 годов рождения. Всего было восемь человек, все автомобили были заполнены. Один автомобиль возвращался с моря, другой туда ехал", - сказал собеседник агентства.Представитель УМВД добавил, что угрозы жизни других пострадавших на данный момент нет. По его словам, один из автомобилей - из московского региона.

тамбовская область

тамбовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, тамбовский район, происшествия