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В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек - РИА Новости, 03.07.2021
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух машин в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T07:41
2021-07-03T07:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамбовская область
тамбовский район
дтп
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух машин в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что ДТП произошло в населённом пункте Марьевка Тамбовского района, на 452 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий"."В результате ДТП произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего произошло опрокидывание легковых автомобилей в кювет с последующим возгоранием одного автомобиля. По оперативной информации есть семь пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте аварии работали отделение СПСЧ-1 1АЦ, оперативная группа ЦУКС ГУМЧС РФ по региону и другие службы. Всего от МЧС к ликвидации привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, тамбовский район, дтп, происшествия
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:41 03.07.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек, еще семеро ранены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух машин в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.
Отмечается, что ДТП произошло в населённом пункте Марьевка Тамбовского района, на 452 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий".
"В результате ДТП произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего произошло опрокидывание легковых автомобилей в кювет с последующим возгоранием одного автомобиля. По оперативной информации есть семь пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте аварии работали отделение СПСЧ-1 1АЦ, оперативная группа ЦУКС ГУМЧС РФ по региону и другие службы. Всего от МЧС к ликвидации привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
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