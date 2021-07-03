https://ria.ru/20210703/dtp-1739711857.html

В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек

В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек - РИА Новости, 03.07.2021

В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек

Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух машин в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T07:41

2021-07-03T07:41

2021-07-03T07:41

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тамбовская область

тамбовский район

дтп

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух машин в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что ДТП произошло в населённом пункте Марьевка Тамбовского района, на 452 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий"."В результате ДТП произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего произошло опрокидывание легковых автомобилей в кювет с последующим возгоранием одного автомобиля. По оперативной информации есть семь пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте аварии работали отделение СПСЧ-1 1АЦ, оперативная группа ЦУКС ГУМЧС РФ по региону и другие службы. Всего от МЧС к ликвидации привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20210703/dtp-1739707714.html

россия

тамбовская область

тамбовский район

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, тамбовский район, дтп, происшествия