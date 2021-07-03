https://ria.ru/20210703/dtp-1739711857.html
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек - РИА Новости, 03.07.2021
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух машин в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T07:41
2021-07-03T07:41
2021-07-03T07:41
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тамбовская область
тамбовский район
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух машин в Тамбовской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС.Отмечается, что ДТП произошло в населённом пункте Марьевка Тамбовского района, на 452 километре федеральной трассы Р-22 "Каспий"."В результате ДТП произошло касательное столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего произошло опрокидывание легковых автомобилей в кювет с последующим возгоранием одного автомобиля. По оперативной информации есть семь пострадавших и один погибший", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте аварии работали отделение СПСЧ-1 1АЦ, оперативная группа ЦУКС ГУМЧС РФ по региону и другие службы. Всего от МЧС к ликвидации привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20210703/dtp-1739707714.html
россия
тамбовская область
тамбовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тамбовская область, тамбовский район, дтп, происшествия
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек, еще семеро ранены