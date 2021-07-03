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В Ростовской области сорвавшееся с грузовика бревно влетело в едущие авто

В Ростовской области сорвавшееся с грузовика бревно влетело в едущие авто - РИА Новости, 03.07.2021

В Ростовской области сорвавшееся с грузовика бревно влетело в едущие авто

Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП, которое произошло в Мясниковском районе Ростовской области из-за бревна, сорвавшегося с грузовика,... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T09:42

2021-07-03T09:42

2021-07-03T12:37

мясниковский район

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП, которое произошло в Мясниковском районе Ростовской области из-за бревна, сорвавшегося с грузовика, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Инцидент произошел в ночь на субботу на 5-м километре автодороги "Чалтырь — Большие Салы".По предварительным данным, у грузовика МАЗ, который вез бревна, оборвалась державшая их цепь. Одно бревно отлетело в грузовик Toyota, который ехал по встречной полосе, потом в легковой Nissan Note и минивэн Renault Trafic.

мясниковский район

ростовская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мясниковский район, ростовская область, происшествия