https://ria.ru/20210703/dtp-1739716853.html
В Ростовской области сорвавшееся с грузовика бревно влетело в едущие авто
В Ростовской области сорвавшееся с грузовика бревно влетело в едущие авто - РИА Новости, 03.07.2021
В Ростовской области сорвавшееся с грузовика бревно влетело в едущие авто
Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП, которое произошло в Мясниковском районе Ростовской области из-за бревна, сорвавшегося с грузовика,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T09:42
2021-07-03T09:42
2021-07-03T12:37
мясниковский район
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739717161_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_a8091cbe580d778963f64198f5077442.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП, которое произошло в Мясниковском районе Ростовской области из-за бревна, сорвавшегося с грузовика, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Инцидент произошел в ночь на субботу на 5-м километре автодороги "Чалтырь — Большие Салы".По предварительным данным, у грузовика МАЗ, который вез бревна, оборвалась державшая их цепь. Одно бревно отлетело в грузовик Toyota, который ехал по встречной полосе, потом в легковой Nissan Note и минивэн Renault Trafic.
мясниковский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739717161_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_91b2de39e6bc1f403ed72f7eebac7129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мясниковский район, ростовская область, происшествия
В Ростовской области сорвавшееся с грузовика бревно влетело в едущие авто
09:42 03.07.2021 (обновлено: 12:37 03.07.2021)
В Ростовской области произошло массовое ДТП из-за сорвавшегося с грузовика бревна