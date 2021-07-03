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Додон обвинил Санду в антироссийской политике
Додон обвинил Санду в антироссийской политике - РИА Новости, 03.07.2021
Додон обвинил Санду в антироссийской политике
Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду за полгода на своем посту совершила... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T15:52
2021-07-03T15:52
2021-07-03T15:52
майя санду
игорь додон
снг
молдавия
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду за полгода на своем посту совершила целый ряд антироссийских шагов под руководством западных кураторов."Вот уже полгода новоиспечённый президент Молдовы думает, что руководит страной. На самом деле она выполняет команды своих зарубежных кураторов. Однако за эти полгода президент Молдовы с румынским гражданством "отметилась" целым рядом антироссийских шагов", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он отметил, что советник Санду предложила запретить гастролировать в Молдавии артистам, выступавшим в Крыму, а сама президент рассматривает возможность в будущем присоединиться к санкциям против Белоруссии."Что на очереди: выход из СНГ, война на Днестре, запрет на вакцину "Спутник V", отказ от российского газа... ? Я твердо убежден, что нашему народу это точно не нужно. А "хорошие люди" Санду пусть выражают свой ложный "патриотизм" в других странах", - подчеркнул Додон.
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майя санду, игорь додон, снг, молдавия, белоруссия, в мире
Додон обвинил Санду в антироссийской политике
Додон заявил, что Санду совершила ряд антироссийских шагов под руководством западных кураторов
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что глава республики Майя Санду за полгода на своем посту совершила целый ряд антироссийских шагов под руководством западных кураторов.
"Вот уже полгода новоиспечённый президент Молдовы думает, что руководит страной. На самом деле она выполняет команды своих зарубежных кураторов. Однако за эти полгода президент Молдовы с румынским гражданством "отметилась" целым рядом антироссийских шагов", - написал Додон в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что советник Санду предложила запретить гастролировать в Молдавии артистам, выступавшим в Крыму, а сама президент рассматривает возможность в будущем присоединиться к санкциям против Белоруссии.
"Что на очереди: выход из СНГ, война на Днестре, запрет на вакцину "Спутник V", отказ от российского газа... ? Я твердо убежден, что нашему народу это точно не нужно. А "хорошие люди" Санду пусть выражают свой ложный "патриотизм" в других странах", - подчеркнул Додон.