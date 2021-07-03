https://ria.ru/20210703/dipsobstvennost-1739769285.html

США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов

США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов - РИА Новости, 04.07.2021

США не собираются отдавать России дипсобственность, сообщил Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что продвижения в вопросах отнятой дипсобственности России нет, на уровне руководства госдепартамента заявили об... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-03T21:38

2021-07-03T21:38

2021-07-04T06:10

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что продвижения в вопросах отнятой дипсобственности России нет, на уровне руководства госдепартамента заявили об отказе ее возвращать."Это один из серьезнейших раздражителей, этот вопрос очень серьезно поднимался нашим президентом, нашим министром иностранных дел, мной поднимался в госдепартаменте, хочу вам сказать очень просто, но понятно для всех: никакого движения по дипсобственности нет", - заявил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".При этом в госдепе заявили, что дипсобственность не отдадут, добавил Антонов."На уровне руководства госдепартамента мне было четко сказано: мы вам собственность не отдадим, у вас есть дома, продавайте их, думайте о том, что бы вы хотели купить", - пояснил дипломат."На сегодняшний день (у США) жесткая непримиримая позиция, с которой мы смириться не можем и не будем мириться. Мы намерены продолжать требовать, чтобы собственность нашу вернули", - заявил Антонов.Он также рассказал, с какими сложностями сопряжена продажа дипсобственности. "Вы представляете, что значит продать определенные пространства, которые недалеко от Вашингтона находятся, где детки наши отдыхали в жару в летнее время? Надо продать, потом эти деньги попадут в бюджет, потом из бюджета денег дадут меньше, потом не купить на эти деньги какую-то собственность, да и кто будет строить? С практической точки зрения, я не вижу окончания этого процесса", - резюмировал посол РФ в США.По его словам, и в Сан-Франциско, и в Сиэтле в резиденции российского генконсульства находятся люди, но как они присматривают за этими зданиями - непонятно. "Каждые две недели мы направляем ноту с просьбой российскому послу зайти и посмотреть, что происходит в этих зданиях, и каждые две недели мы получаем ответ нет", - сказал Антонов."Я задал вопрос руководству госдепартамента: скажите, пожалуйста, а как посещение российского посла может нанести ущерб национальной безопасности США, тем более что вы подтверждаете, что собственность наша? На сегодняшний день это жесткая непримиримая позиция", - заключил посол.

https://ria.ru/20210703/ssha-1739768975.html

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

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анатолий антонов, вашингтон (город), россия, москва, сша, в мире