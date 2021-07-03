https://ria.ru/20210703/davlenie-1739771050.html

Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию

Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию - РИА Новости, 03.07.2021

Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию

В Москве понимают, что политика давления США на Москву будет продолжена, в том числе по линии прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T21:58

2021-07-03T21:58

2021-07-03T21:58

россия

анатолий антонов

москва

сша

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве понимают, что политика давления США на Москву будет продолжена, в том числе по линии прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Для меня очевидно, что политика давления на нас будет продолжена. Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, в конгрессе США сложился "по сути консенсус в отношении жесткости в отношении к России". Посол рассказал, что после возвращения в Вашингтон направил в сенат и конгресс запросы на встречи, но в ответ "услышал "нет" или невежливое молчание"."Руководители нынешней администрации неоднократно говорили, что политика санкций в отношении нас будет продолжена… При этом они взяли на себя право быть судьей и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении РФ. Кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперёд", - добавил Антонов.

https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html

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сша

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россия, анатолий антонов, москва, сша