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Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию
Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию - РИА Новости, 03.07.2021
Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию
В Москве понимают, что политика давления США на Москву будет продолжена, в том числе по линии прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:58
2021-07-03T21:58
россия
анатолий антонов
москва
сша
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве понимают, что политика давления США на Москву будет продолжена, в том числе по линии прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Для меня очевидно, что политика давления на нас будет продолжена. Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, в конгрессе США сложился "по сути консенсус в отношении жесткости в отношении к России". Посол рассказал, что после возвращения в Вашингтон направил в сенат и конгресс запросы на встречи, но в ответ "услышал "нет" или невежливое молчание"."Руководители нынешней администрации неоднократно говорили, что политика санкций в отношении нас будет продолжена… При этом они взяли на себя право быть судьей и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении РФ. Кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперёд", - добавил Антонов.
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россия, анатолий антонов, москва, сша
Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию
21:58 03.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посол в Вашингтоне Антонов ожидает продолжения политики давления США на Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве понимают, что политика давления США на Москву будет продолжена, в том числе по линии прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Для меня очевидно, что политика давления на нас будет продолжена. Для меня очевидно, что вопрос по правам человека будет одним из центральных среди раздражителей в российско-американских отношениях", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, в конгрессе США сложился "по сути консенсус в отношении жесткости в отношении к России". Посол рассказал, что после возвращения в Вашингтон направил в сенат и конгресс запросы на встречи, но в ответ "услышал "нет" или невежливое молчание".
"Руководители нынешней администрации неоднократно говорили, что политика санкций в отношении нас будет продолжена… При этом они взяли на себя право быть судьей и исполнителем в этом иллюзорном суде в отношении РФ. Кое-где остались лакуны, в этих лакунах мы пытаемся найти что-то позитивное и на этой основе попытаться двинуться вперёд", - добавил Антонов.
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РоссияАнатолий АнтоновМоскваСША
 
 
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