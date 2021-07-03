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Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления - РИА Новости, 03.07.2021
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рекомендовал отказаться от измерений давления после физических нагрузок или в спешке. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:11
2021-07-03T16:12
александр мясников (врач)
россия
врачи
здоровье - общество
давление
общество
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рекомендовал отказаться от измерений давления после физических нагрузок или в спешке.Кроме того, как отметил медик, для правильного проведения процедуры важна и поза, в которой находится человек."Как нельзя? Нельзя, вот, наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. &lt;…&gt; Облокотившись на спинку, и ноги не перекрещивай. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", — сказал он.Также врач отметил, что для более точных измерений следует проверить давление как на левой руке, так и на правой.
https://ria.ru/20210622/belgu-1737934580.html
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александр мясников (врач), россия, врачи, здоровье - общество, давление, общество
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
16:11 03.07.2021 (обновлено: 16:12 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Доктор Мясников назвал измерение давления в спешке грубейшей ошибкой

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рекомендовал отказаться от измерений давления после физических нагрузок или в спешке.
Кроме того, как отметил медик, для правильного проведения процедуры важна и поза, в которой находится человек.
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"Как нельзя? Нельзя, вот, наспех. Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. <…> Облокотившись на спинку, и ноги не перекрещивай. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", — сказал он.
Также врач отметил, что для более точных измерений следует проверить давление как на левой руке, так и на правой.
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